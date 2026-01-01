今回は、小4の娘に口うるさく「勉強しろ」と言う夫に、妻が反撃したエピソードを紹介します。

「俺は子どもの頃優秀だったぞ」と偉そうに言う夫…

「ウチは夫婦共働きですが、夫は育児に無関心で、育児も家事も全部私の担当。なのに、小4の娘の成績にケチをつけてばかりで、『もっと勉強しろよ！』と口うるさく言ってきます。

ちなみに娘は成績がそんな悪いわけではないですし、図工が得意で、絵や工作でコンクールの賞をよくとってきます。なのに夫は『図工なんてどうでもいい。将来役に立たない』とありえない発言をして、娘を傷つけるんです。

そこで娘が夫に『じゃあパパは小4の頃、成績良かったの？』と聞いたら、『俺は子どもの頃優秀だったぞ』『いつも90点以上は取ってたな』と偉そうに言ってきたんです。

でもなんの裏付けもないし、夫の発言が信じられなくて……。そこで私は夫への反撃として、義実家で義母に夫の子どもの頃の成績について聞いてみましたが、やっぱり夫の言っていたことはでたらめでした」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ ちなみにこの夫は家にいる間スマホに釘付けで、何もしないのだとか。娘の勉強をみてあげることも一切ないそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。