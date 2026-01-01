2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

射手座（11/23-12/21）

収入と自己価値の見直しがテーマ。これまで当たり前に受け入れてきた評価を、冷静に見直すことで次の一手が見えてきそう。仕事運では、報酬や条件の交渉に良い時期。自分の実績を数字で示すと話が進みやすいでしょう。金運は堅実に上昇。無駄遣いを減らすと安心感が増します。恋愛運は落ち着いた関係が育ちやすく、将来を意識した話が進みやすいでしょう。

《ラッキースポーツ》マシントレーニング

《射手座のスポーツ選手》羽生 結弦（フィギュアスケート）1994年12月7日生まれ、バルボラ・クレイチコバ（テニス）1995年12月18日生まれ、キリアン・エムバペ（ラ・リーガ／レアル・マドリード）1998年12月20日生まれ

運気の流れは、新しいサイクルに入っています。今の変化は、次のチャンスにつながっていきますよ。

ほかの星座についてもご紹介していますので、是非チェックしてくださいね。

【SDAA12星座占い】2026年1月の運勢は？

（占い：フレイヤ藤子）