2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

水瓶座（1/20-2/18）

今月は次のステージへの準備期間。内面の整理や環境の見直しに時間を使うことが大切です。過去の出来事を振り返り、不要な考えや人間関係を手放すことで心が軽くなるでしょう。仕事運は裏方や調整役としての働きが評価され、信頼を積み重ねる時期。金運は無理せず現状維持を意識して正解です。恋愛運は心を休められる静かな癒しの時間に縁があります。

《ラッキースポーツ》水中ウォーキング

《水瓶座のスポーツ選手》遠藤 航（プレミアリーグ／リバプール）1993年2月9日生まれ、板倉 滉（ブンデスリーガ／ボルシアＭＧ）1997年1月27日生まれ、八村 塁（NBA／ロサンゼルス・レイカーズ）1998年2月8日生まれ

誰かと比べず、あなたのペースで歩んでいけば大丈夫。自分らしい一年の始まりを迎えてくださいね。

（占い：フレイヤ藤子）