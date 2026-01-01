2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

魚座（2/19-3/20）

今月は仲間と未来を描く月。価値観の合う仲間や、同じ目標を持つコミュニティとの交流が、新しい視点や刺激を与えてくれるでしょう。仕事運はチームで動くことで成果が出やすく、協調性や気配りが高く評価される時。金運は人との縁からチャンスが生まれやすく、紹介や情報が収入につながる可能性もあります。恋愛運は友情から恋へと自然に発展する可能性も。

《ラッキースポーツ》バスケットボール

《魚座のスポーツ選手》松山 英樹（ゴルフ）1992年2月25日生まれ、伊東 純也（リーグ・アン／スタッド・ランス）1993年3月9日生まれ、ココ・ガウフ（テニス）2004年3月13日生まれ

何を選んでも、それがあなたの道になります。自信を持って、今できることを大切にしていきましょう。

ほかの星座についてもご紹介していますので、是非チェックしてくださいね。

【SDAA12星座占い】2026年1月の運勢は？

（占い：フレイヤ藤子）