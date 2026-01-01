侍ジャパン　ＷＢＣ連覇への第一関門は「マイアミＲ準々決勝」待ち受けるドミニカ共和国＆ベネズエラ

３月に、侍ジャパンが２連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が開催される。ＭＬＢ担当の安藤宏太記者が、激闘の行方を占う。

２大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの最初の関門となりそうなのが準々決勝だ。順当に１次ラウンド（Ｒ）を勝ち進んだ場合、対戦相手はドミニカ共和国かベネズエラが濃厚。両国ともにメジャーリーガーがズラリと並ぶ可能性が高く、間違いなく手ごわい相手だ。

難しい調整を強いられることにもなる。日本の１次Ｒ・Ｃ組は東京Ｄ開催。２３年は準々決勝まで東京Ｄで戦ったが、今大会は準々決勝から米マイアミに場所を移す。一方でドミニカ共和国、ベネズエラのＤ組の試合が行われるのは米マイアミ。侍ジャパンは１次Ｒから中４日ほど空くが、時差や慣れない地での生活など、短時間で順応することが求められる。

準決勝はメキシコ、プエルトリコ、キューバなどとの対戦が見込まれる。侍ジャパンは準決勝では１３年にプエルトリコ、１７年に米国に敗れ、２３年もメキシコに９回までリードを許すなど苦戦を強いられた“鬼門”。決勝に勝ち進めば、２大会連続で米国との頂上決戦になる可能性が高い。前回大会は米国で２試合のみだったが、連覇へは米国で３勝する必要がある。険しい道のりを歩むことになる。

〇…５チームで２チームが勝ち上がれる１次Ｒでは３月６、７日の１、２戦目が鍵となる。初戦の台湾は２４年プレミア１２の王者。台湾史上最強投手の呼び声高い徐若熈（ソフトバンク）の出場も見込まれている。韓国には１７年から１０連勝していたが、２５年１１月の強化試合の２試合目では引き分けた。ドジャースなどでメジャー通算７８勝の左腕・柳賢振やドジャース・金慧成らメジャーリーガーの代表入りも見込まれ、１月から強化合宿を行うなど気合十分。油断は禁物だ。