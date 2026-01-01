兄弟がいる家庭では、上の子が下の子に対しての責任感や愛情の深さに驚かされることがあるだろう。特にまだ幼い頃、言葉や行動が未熟な弟や妹を一生懸命守ろうとする姿は、親として胸が熱くなる瞬間である。



【漫画】「お姉ちゃんの防御力」弟思う気持ちがかわいい

月光もりあさんがX（旧Twitter）に投稿した作品「お姉ちゃんの防御力」では、上の子が下の子を守ろうとするユニークで微笑ましいエピソードが、多くの共感を呼んでいる。



物語の舞台は、ある日、作者が子どもたちと一緒にモール内の小さな遊び場に出かけた時の出来事だ。遊んでいる他の子どもたちがいる中、作者の娘であるえみりは、突然大きな声で注意喚起を始めた。



えみりは弟のやまとを指差し、周囲の子どもたちに向かって「この子、1歳だから！赤ちゃんだから気をつけてね！」と呼びかけたのだ。しかもこの注意喚起は、大きい子供に限らずえみりと同じくらいの年齢の子にも向けられていたという。



やまとが他の子にぶつかったりしないよう先手を打つ防御行動は、過剰に思えるほどしっかりしている。親としては少しばかり鬱陶しいのか判断に迷うところだが、えみりなりに「お姉ちゃん」としての役割を全力で全うしている様子が伝わってくる微笑ましいエピソードだ。



読者からは「小さい頃、私も妹を守ろうとこんな感じだったの思い出しました」「お姉ちゃんの防衛力が高すぎて最高です。弟守る姿が可愛くて癒されました！」などの声があがっている。



そんな同作について、作者の月光もりあさんに詳しく話を聞いた。



ーえみりちゃんは遊び場に行くといつも同じように他の子に注意するのでしょうか？



この時の一時的な期間だけでしたね。



ーこの様子を見て月光さんはどのように思われますか？



お姉ちゃんとしての自覚というか、下の子を守ろうとしてる事に「偉いなあ」と思いました。



ー他にもえみりちゃんの行動で、お姉ちゃん気質だなと感じることがあれば教えてください！



最近の話ですが、親の真似をしてやまとを注意してますね。「言う事聞かないとおやつなしだよ」とか言います（笑）



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）