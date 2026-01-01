全国各地から選りすぐりのご当地中華まんが集結！イオンレイクタウン「中華まん博覧会2026」
日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」にて、冬の恒例グルメイベント「中華まん博覧会2026」が開催されます。
2026年1月22日(木)から2月1日(日)までの11日間、全国各地から選りすぐりのご当地中華まんが集結。
「1月25日の中華まんの日」を含む期間中、アツアツの中華まんを食べ比べできる祭典です。
イオンレイクタウン「中華まん博覧会2026」
開催期間：2026年1月22日(木)〜2月1日(日)
開催時間：11:00〜18:00
開催場所：イオンレイクタウンmori 1階 噴水広場 (埼玉県越谷市) ※屋外雨天決行
公式HP：https://j-gourmet.jp/cmh/
「片手で食べるご当地グルメ」をコンセプトに、現地に行かなければ食べられない希少な味や、地域色豊かな中華まんを一堂に集めたイベント。
2004年に日本初のイベントとして東京池袋でスタートし、イオンレイクタウンmoriでは今回で11回目の開催となります。
暦の上での「大寒」にあたる最も寒い時期に、湯気が立ち上る屋外会場で頬張るアツアツの中華まんは格別です。
注目！初登場＆限定復活の名店
今年はご当地まんの販売店に加え、8つのゲストブースが登場。
伝説の名店の復活や、誰もが知る人気店の初参加など、見逃せないラインナップとなっています。
【限定復活】浅草来々軒（初登場）
日本の町中華の歴史を作ったレジェンド店、今は亡き「浅草来々軒」が限定復活。
当時のラーメンをコンセプトにした「豚まん」に加え、下町のすきやきレシピを活かした「浅草牛すき焼きまん」が登場します。
【長崎県長与町】長崎角煮まんじゅう「岩崎本舗」（初登場）
長崎伝統の卓袱料理「東坡肉（とんぽうろう）」を手軽に美味しく食べてほしいという想いから誕生した名店。
とろけるような角煮とふわふわの生地が織りなす「長崎角煮まんじゅう」が会場で味わえます。
【特別出店】キッチンカー・ラガマル号（初登場）
ラグビー界の人気マスコット「ラガマルくん」がプロデュースするキッチンカー。
普段はスタジアム等に出没する「ラガマル号」が、期間中は毎日会場に登場します。
全国各地から個性豊かな中華まんが集結
【北海道釧路市】食肉工房よしやす「よしやすのぶたまん」
お肉屋さんが作る、肉感満載のボリューム系中華まん。
ぶたまん、チャーシューまんをはじめ、チーズまん、あんまんなど総勢10種以上が並びます。
【群馬県前橋市】台湾胡椒餅・台湾手作り「天香(てんしゃん)」
台湾出身の女性点心師による本格派。
小麦生地を何重にも重ねたパイのような生地で、粗挽き黒胡椒とネギを包んだ肉餡を窯で焼き上げた「胡椒餅」を提供。
【大阪府大阪市】豚饅茶屋「花花(ふぁーふぁ)」
春巻きの皮をまとったジャンボ豚まんを揚げた「揚げ豚まんじゅう」が名物。
サクサクの皮と、肉汁たっぷりジューシーな豚まんの食感のコントラストが楽しめます。
【福岡県福岡市】博多水炊き風もつ鍋「胡庵(こあん)」
「誰もが牛もつを気軽に食べられるように」と考案された「もつ萬」。
鶏白湯スープ、味噌、生姜、野菜と共に煮込んだ牛もつ餡を使用した逸品です。
アレンジメニューやお土産コーナーも充実
【企画店舗】噂の中華まんキッチンカー
SNSで話題の中華まんアレンジを提供する企画店舗。
バターを塗って焼いた「焼き肉まん」や、洋風スープに合わせた「スープ肉まん」など、新しい食べ方を提案します。
ご当地中華まん「お土産店」と「セレクトショップ」
「銘柄肉」「三大和牛」「ご当地食材」を使用したものや、地域密着型の名店など、多種多様なご当地まんを販売。
冷凍・冷蔵でのお持ち帰りはもちろん、日替わりでピックアップされた中華まんをその場で温めて楽しむことも可能です。
合計10店舗、多彩な中華まんが一堂に会する11日間。
寒さ厳しい季節だからこそより美味しく感じる、ホカホカのご当地グルメ体験が待っています。
イオンレイクタウン「中華まん博覧会2026」の紹介でした。
