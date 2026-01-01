ジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイへの感謝と未来への願いを込めて！アトレ上野×上野動物園「PANDA CARNIVAL」

アトレ上野にて、東京都恩賜上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイへの感謝と未来への願いを込めた企画「PANDA CARNIVAL」が開催されます。

2026年1月2日(金)から2月28日(土)までの期間中、人気イラストレーター長場雄氏による描き下ろしメインビジュアルが館内を彩り、写真展や限定グッズ、コラボグルメなどが一堂に登場します。

アトレ上野「PANDA CARNIVAL」

開催期間：2026年1月2日(金)〜2月28日(土)

場所：アトレ上野 全館

特設ページ：https://www.atre.co.jp/collaboration/ueno/

上野のシンボルとして愛されてきたシャオシャオ＆レイレイ。

今回の「PANDA CARNIVAL」では、上野の玄関口であるアトレ上野から、これまでの「ありがとう」の気持ちと、これからの未来へのエールを送ります。

メインビジュアルを担当したのは、シンプルなラインで描かれる作品で国内外から注目を集めるアーティスト・長場雄氏。

上野に暮らす人、働く人、遊びに来る人、みんなから愛される双子パンダの姿を表現し、温かい送り出しの気持ちを込めています。

長場氏は「ふるさとへ帰ってしまうのは寂しいですが、楽しくお見送りする気持ちで描きました。レイレイ、シャオシャオ、元気でね！」とメッセージを寄せています。

写真展とオリジナルプリントシール機

■アトレ上野×東京都恩賜上野動物園 シャオシャオ＆レイレイの写真展

期間：2026年1月2日(金)〜2月28日(土)

場所：EAST 2階(回廊)

双子パンダの約4年間の成長を、上野動物園の公式写真で振り返る展示企画です。

園長や飼育係の方々への特別インタビューも掲載されるほか、メッセージボードも設置されます。

■オリジナルプリントシール機

期間：2026年1月13日(火)〜2月28日(土)

場所：EAST 2階(回廊)

シャオシャオ＆レイレイの特別なフレームなどで思い出を残せる限定プリントシール機が登場します。

期間限定のパンダグッズ＆グルメ

期間中は、館内のショップにてパンダをモチーフにした限定グルメやグッズが多数展開されます。

【京橋 千疋屋(WEST 1F)】柑橘のキャラメルパフェ〜パンダツインズ〜

価格：2,970円(税込)

みずみずしい柑橘と甘酸っぱい苺、そしてキャラメルを組み合わせた贅沢なパフェ。

パンダツインズをイメージした可愛らしい見た目も魅力です。

【アンデルセン(WEST 1F)】

・あんパンダ：303円(税込)

・パンダのクリームパン：346円(税込)

・パンダ食パン1/2本：648円(税込)

上野店限定で展開される、キュートでおいしいパンダパンシリーズです。

【靴下屋(WEST 1F)】

・ワッペンパンダソックス：1,100円(税込)

・またねパンダソックス：1,320円(税込)

双子が向かい合うワッペンソックスや、「またね」の文字が刺繍されたソックスなど、想いの詰まったアイテムが揃います。

キャンペーンと限定ノベルティ

■限定ノベルティプレゼント

条件をクリアした方の中から抽選で20名様に、「シャオシャオ＆レイレイ×長場雄氏書き下ろしメインビジュアル」の限定クッションがプレゼントされます。

応募期間：2026年1月2日(金)〜2月28日(土)

条件：アトレ公式LINE友だち追加・連携、「上野」をお気に入り登録し、期間中に合計3,000円(税込)以上購入してエントリー。

■アトレ公式LINE友だち限定「オリジナル壁紙」

アトレ公式LINEのトーク画面でキーワード「パンダカーニバル」を入力すると、全3種類のオリジナル壁紙が期間替わりでもらえます。

その他、上野駅周辺商業施設（アトレ上野、マルイ上野店、PARCO_ya上野店）と連動したハッシュタグキャンペーン「#パンダカーニバル」や、パンダグッズセットが当たるInstagramキャンペーンも実施。

上野の街全体がパンダへの愛で溢れる2ヶ月間となります。

株式会社アトレ「PANDA CARNIVAL」の紹介でした。

