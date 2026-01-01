大人の敏感肌や大切なペットにも安心して使用できる！neomamaism「Wood-Based WIPES」

「neomamaism（ネオママイズム）」より、おしりふき「Wood-Based WIPES（ウッドベースドワイプス）」が米国の第三者機関EWGによる認証を獲得したことが発表されました。

2025年6月に発売されたこの商品は、日本企業のベビーブランドのおしりふきとして初めて、成分の安全性を評価する「EWG Verified(R)(EWG認証)」において最高評価を獲得。

認証率わずか1.75％という難関を突破し、世界基準の安全性が証明されました。

neomamaism「Wood-Based WIPES」

商品名：Wood-Based WIPES（ウッドベースドワイプス）

販売元：株式会社PLAYFULBOX（ブランド名：neomamaism）

認証：EWG Verified(R)（最高評価）

「Wood-Based WIPES」は、「世界基準のプレミアムなおしりふき」をコンセプトに開発された商品です。

この度、米国を拠点に30年以上にわたり食品や化粧品の安全性評価を行っている第三者機関「EWG（Environmental Working Group）」より、その安全性が認められ「EWG Verified(R)」を取得しました。

EWG認証は、成分の安全性を10段階で評価し、特に優れた「グリーン評価」の製品にのみ与えられる厳格な認証です。

アメリカ国内では保護者の2人に1人が安全性の指標として認知している権威ある基準であり、日本のベビーブランドとしては初の快挙となります。

認証率1.75％の難関を突破した安全性

EWGが運営するデータベースには約13万点以上の製品が登録されていますが、その中で「EWG Verified(R)」を取得できるのはわずか1.75％程度といわれています。

「Wood-Based WIPES」は、使用される成分のすべてにおいてEWGグリーングレードの基準をクリア。

アルコール、パラベン、香料、着色料などを使用しない「6つのフリー」を実現し、赤ちゃんのデリケートな肌はもちろん、大人の敏感肌や大切なペットにも安心して使用できるマルチウェットシートとして認められました。

自然に還る素材「ヴェオセル(TM)繊維」を採用

成分だけでなく、シート素材にも徹底したこだわりが詰め込まれています。

自然に還る樹木をベースにした「ヴェオセル(TM)繊維」を採用し、100％生分解性を実現。

厚手でエンボス加工が施された超大判シート（20.3cm×19.1cm）は、なめらかで優しい肌触りが特徴で、環境への配慮と使い心地の両立を叶えています。

成分表示を前面に掲げたパッケージデザインからも、品質への自信が伺える「Wood-Based WIPES」。

世界が認めた安全性が、日本のママ・パパに新たな安心の選択肢を提供します。

PLAYFULBOX「neomamaism Wood-Based WIPES」の紹介でした。

