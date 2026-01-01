¿©ÉÊ»º¶È¥»¥ó¥¿¡¼ ¹ÓÀîÎ´Íý»öÄ¹¤ËÊ¹¤¯ ¡Ö¿©¥µ¥¹¡×ÀßÎ©¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê²ÝÂê¿¼·¡¤ê ¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤Ç
¡¡ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿ÇÀÃÜ¿å»ºÊª¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤¹¤ë»º¶È¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¡£½Ð²Ù³Û¡¢½¾¶È°÷¿ô¡¢»ö¶È½ê¿ô¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁ´À½Â¤¶È¤Î1³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½Åù¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢·Ð±Äµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç1970Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ45Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¿©ÉÊ»º¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÁê¸ßÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¿©ÉÊ»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÃæ³ËÅª¡¦²£ÃÇÅªÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿©ÉÊ»º¶È¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¡£¿©ÉÊ»º¶È³¦¡¦´ØÏ¢¶È³¦¤òÌÖÍå¤¹¤ëÌó120ÃÄÂÎ¡¢Âç¼ê¿©ÉÊ´ë¶ÈÅùÌó130¼ÒÅù¤ò²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎÄ´À°Ìò¡¦¿ä¿ÊÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¹ÓÀîÎ´Íý»öÄ¹¤ËÎáÏÂ7Ç¯¤Î»ö¶È¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¤ÎÊý¿ËÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡á¿©ÉÊ¿·Ê¹¼Ò ¶â°æ½ç°ì¡Ë
¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ø´ðËÜ·×²è
¡½¡½ÎáÏÂ7Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¹ÓÀî¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÎáÏÂ6Ç¯¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´ðËÜË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢½é¤Î¡Ö¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´ðËÜ·×²è¡×¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÀè¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Î©¤·¤¿²þÀµ¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´ðËÜË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÎáÏÂ7Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ê¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´ðËÜ·×²è¤ÎºöÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¡¢¿·¤¿¤Ê´ðËÜ·×²è¤ÎºöÄê¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÂÇ¤Ä¤Ù¤»Üºö¤ÏÂÇ¤Ä¤Ù¤¯¡¢¹çÍýÅª¤Ê²Á³Ê¤Î·ÁÀ®¤È¡¢¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿©ÉÊ»ö¶È¼Ô¤Î¼èÁÈÂ¥¿ÊÅù¤ò¿Þ¤ë¿·¤¿¤ÊË¡À©ÅÙ¡Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àË¡¡Ë¤¬¸¡Æ¤¡¢Î©°Æ¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ7Ç¯6·î¤Ë¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´ðËÜË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÀ¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊË¡À©ÅÙ¤ä»Ù±çÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎË¡Î§¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àË¡¤Ï¡¢Àè¤Î´ðËÜË¡¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿©ÉÊ»º¶È¤Ë¼ÍÄø¤ò¤¢¤Æ¤¿Ë¡Î§¤Ç¤¢¤ê²è´üÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤Î¸¡Æ¤¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¡ÖÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸»º¤«¤é¾ÃÈñ¤Þ¤Ç¤Î³ÆÃÊ³¬¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¶¨µÄ²ñ¤È¤·¤ÆÎáÏÂ5Ç¯8·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹çÍýÅª¤ÊÈñÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿²Á³Ê·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¢¦¥³¥¹¥È¤ÎÇÄ°®¡¦¸«¤¨¤ë²½¢¦¥³¥¹¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼è°ú¤Î¼Â»Ü¢¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇãÎÏ¤Î³ÎÊÝ¡½¡½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡¢¥³¥¹¥È»ØÉ¸¤ÎºîÀ®¡¢¹çÍýÅª¤ÊÈñÍÑ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÍý²ò¾úÀ®Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎáÏÂ8Ç¯4·î¤Î»Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃì¤Î¡Ö¿©ÉÊ»º¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢´Ä¶¡¢¿Í¸¢Åù¿©ÉÊ»º¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÉý¹¤¤²ÝÂê¤ä¤½¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¤«¤é¾ÃÈñ¤Þ¤Ç¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿Åö³º¸¡Æ¤²ñ¤¬ÎáÏÂ5Ç¯8·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤È¿©ÉÊ»º¶È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸ºÅù¤ÎÂ¥¿ÊÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©ÉÊ»º¶È¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ýÂ³À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë·×²èÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àË¡¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÎáÏÂ7Ç¯10·î¤Ë¸¡»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿©¥µ¥¹¡×¤Ç¤Ï´±Ì±Ï¢·È¤·¤¿¸¡Æ¤¤ò
¡½¡½¿©ÉÊ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¹ÓÀî¡¡¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊFSPPP¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ4Ç¯Åö»þ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¡¢Ä¹´üÅª¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¿©ÉÊ»º¶È¤ò¤á¤°¤ë´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Ï¢·È¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÉý¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ÈÀ¯ºöÅö¶É¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´±Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤Æ²ÝÂê¤ò¿×Â®¤Ë¶¦Í¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ¼±¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢²ÝÂê²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ËÎáÏÂ4Ç¯¤Ë¡Ö¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊFSPPP¡Ë¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¿©ÉÊ»º¶È¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¤¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤Ï¢¦¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉý¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î»²²Ã¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁÈÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ñ°÷Êç½¸¢¦¿©ÉÊ»º¶È¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤Î³«ºÅ¢¦¿©ÉÊ»º¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î³«ºÅ¢¦¿©ÉÊ»º¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤ëHP±¿±Ä¤ä¥×¥ì¥¹¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¿©ÉÊ»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜFSPPP¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤á¤°¤ëSDGs¡¢ESGÅê»ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡¢ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦°Õ¸«¸ò´¹Åù¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿©ÉÊ»º¶È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬ÎáÏÂ6Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´ðËÜË¡¡×¤Î²þÀµË¡¤¬¸øÉÛ¡¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢À¸»º¡¢²Ã¹©¡¢Î®ÄÌ¡¢¾®Çä¡¢¾ÃÈñ¤Î³ÆÃÊ³¬¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¡Ö¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÃæ¤ÇÀ¸»º¤È¾ÃÈñ¤ò¤Ä¤Ê¤°Ãæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¿©ÉÊ»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿©ÎÁ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¶¡µë¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ä¶¡¦¿Í¸¢¤ä±ÉÍÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½Åù¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¡¢¤Þ¤¿·ò¹¯Åª¤Ç±ÉÍÜÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ÉÊ¤ÎÄó¶¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÁØÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¤Î²¼¤Ç¹ñÆâ¤Î»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¡¢¼ý±×À¤ÎÄã¤µ¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤äÅê»ñÍ¾ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤è¤ê¶ÛÌ©¤Ë´±Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤¿¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢FSPPP¤òÈ¯Å¸Åª¤Ë²ò¾Ã¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£²ÝÂê²ò·è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊÄÌ¾Î¡§¿©¥µ¥¹¡Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿©¥µ¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤Åö¿©ÉÊ»º¶È¥»¥ó¥¿¡¼¤¬»öÌ³¶É¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©ÉÊÉ½¼¨º©ÃÌ²ñ¡×ÀßÃÖ
¡½¡½¿©ÉÊÉ½¼¨À©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¹ÓÀî¡¡À¯ÉÜ¤ÏÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÀ¯ºö²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô´ðËÜ·×²è¹©ÄøÉ½¡×¤ò²þÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊµÄÏÀ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Î¿©ÉÊÉ½¼¨¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤ÎÂçÏÈ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨º©ÃÌ²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±º©ÃÌ²ñ¤Ë¤ÏÅö¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂç³ÑÀìÌ³Íý»ö¤¬¹½À®°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ï·×4²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º©ÃÌ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î³µ¶·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ÂçÏÈ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¼ç¤Ê»ö¹à¤Ï¢¦½ô³°¹ñ¤È¤ÎÉ½¼¨À©ÅÙ¤ÎÀ°¹çÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¦¸ÄÊÌÉÊÌÜ¤´¤È¤ÎÉ½¼¨¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¦¿©ÉÊÉ½¼¨¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¦²þÀµÆâÍÆ¤Î»Ü¹Ô»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¦¿©ÉÊÉ½¼¨À©ÅÙ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¼þÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¦³Æ¸¡Æ¤»ö¹à¤ÎµÄÏÀ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Îº©ÃÌ²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ÄÊÌÉÊÌÜ¤´¤È¤ÎÉ½¼¨¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ»º¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò¤Ë»ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¼¨¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¶È³¦¤Î°Õ¸þ¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¹ÓÀî¡¡¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢Æ±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¿ä¿Ê²ñµÄ¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âí¸¶¿©ÉÊ»º¶È¥»¥ó¥¿¡¼Éû²ñÄ¹¤¬°Ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ÎÌ¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë2000Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á»ö¶È·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë60¡óºï¸º¤ò¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬ÎáÏÂ7Ç¯3·î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë2023¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºöÄê¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ5Ç¯12·î³«ºÅ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¿ä¿Ê²ñµÄ¤ÇÎ»¾µ¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸ºÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ë¡Ö¿©ÉÊ´óÉíÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë´±Ì±¶¨µÄ²ñ¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¹½À®°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯12·î¤Ë¡Ö¿©ÉÊ´óÉí¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬Î»¾µ¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¾Ú»ö¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ×¹Ë°Æ¤Î¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯Íè¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤¬À¼¹â¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹ÓÀî¡¡¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ä¡Ö¥³¥á´íµ¡¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº®ÌÂ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥áÀ¸»º¼Ô¤È¤È¤â¤Ë´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÏÀ¹Í¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡5Ô1800±ß¤À¤Ã¤¿¥³¥á¤¬¡¢1Ç¯·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë5000±ß¶á¤¯¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ5Ô2000±ß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÊýÅª²á¤®¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àË¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àË¡¤ÎÍýÇ°¤Ï¹çÍýÅª¤ÊÈñÍÑ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Å¬Àµ²Á³Ê·ÁÀ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î»º¶È¤ÏÂ³¤«¤º¡¢¤½¤Î»º¶È¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¤È¤³¤í¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥³¥á¤ÎÌäÂê¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¾¯¤·ÀëÅÁ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ç¥³¥áÀ¯ºö¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¡¢¥³¥á¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Á¥³¥áÀ¯ºö¤ÎÌ¤ÍèÃÏ¿Þ¤ò¹Í¤¨¤ë¡Á¡×¡ÊB5È½¡¢ÀÇ¹þ¤ß990±ß¡¢È¯¹Ô¸µ¡¦ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡Ë¤òÈ¯´©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½²¼¤Î¥³¥á¼ûµë¤ä¥³¥áÀ¯ºö¤ÎÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤Î°ðºî¹½Â¤¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹çÍýÅª¤Ê²Á³Ê·ÁÀ®¤äÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¥³¥áÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÀ§ÈóÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£