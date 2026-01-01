グランスタ東京、グランスタ丸の内、3フロアに分かれるグランスタ八重北、グランスタ八重洲を擁する「グランスタ」（改札外）をランキング。約80軒の店がひしめく東京駅最大のグルメエリアを、編集・戎、ライター・菜々山、池田の3名が、味はもちろん、コスパ、使い勝手の良さなどから10軒をセレクト。ココに行けば、満足できること間違いなし。自信を持っておすすめします！

10位【ライター池田セレクト】パブフードとUKカルチャーが楽しい酒場！『英國酒場シェイク＆チップス』＠黒塀横丁

UK好きならぜひおすすめしたい遊び心が詰まった酒場！音楽にパブフード、お酒にスイーツまで揃っている。

まず見逃せないのは、名物の「フィッシュ＆チップス」だ。ハーブやスパイスのスープに漬け込んだタラの身を使い、生ビールと衣を合わせてその場で揚げる。ふんわりサクッの食感で、ギネスとの相性もバッチリ。

ギネス880円、フィッシュ＆チップス1580円

『英國酒場 シェイク＆チップス（Shake&Chips）』（左）ギネス 880円 （右）フィッシュ＆チップス 1580円 マヨネーズあっさりめのタルタルは混ぜ置きしない。シェリービネガーを合わせるのも◎

ドリンクも多彩だ。癖ありモルト、ラフロイグに赤い果実を合わせたハイボール、自家製シロップを使ったサワーなど、個性的なオリジナルドリンクも。そして、忘れちゃならないのが「ミルクシェイク」！

何かといえば、UKの若者に人気というスイーツ。ミルキーで特製マシンを使った口当たりがなめらか。アクセントにアルコールも使っていて酒場にも馴染む大人味。一度試してみたらクセになるかもよ。

『英國酒場 シェイク＆チップス（Shake&Chips）』店長 奥田康夫さん

店長：奥田康夫さん「少し懐かし系のUK音楽も一緒にお楽しみください」

『英國酒場 シェイク＆チップス（Shake&Chips）』

［店名］『英國酒場シェイク＆チップス』

［住所］グランスタ八重北・地下1階

［電話］03-6419-7773

［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分

9位【編集・戎セレクト】クラフトビール×アジアンフード抜群に合うんです『ヌードルハウス ランドリー』＠黒塀横丁

多種多様な人々が行き交う東京駅で、アジアンな雑多さも感じながら、旅人気分で楽しめる“ストリート酒場”がこちら。アジアの街角を思わせるユニーク＆刺激的な料理各種に、多彩に揃うドリンク、中でも15タップが揃う樽生のクラフトビールを合わせてやるのが最高だ。ビールは日々入れ替わり、ほぼ全都道府県のこだわりのブルワリーをフォローしている。

たとえば、たっぷりのハーブで巻いて食すベトナム風お好み焼き「バインセオ」。そのヘルシーエスニックには柑橘ぽいゴーゼスタイルの一杯を。

バインセオ630円

『ヌードルハウス ランドリー』バインセオ 630円 ターメリックで黄色く色づいた生地は外はカリッ、中はモチッ

タイ料理のパッキーマオをアレンジした「アサリの激辛炒め」なら、なめらかな丸みのあるヘイジーIPAを合わせるのも悪くない。フォーやラクサなどアジアの屋台よろしく15種類のヌードルも充実。〆につまみにこれもよし！

『ヌードルハウス ランドリー』店長 星茂さん

店長：星茂さん「海外のお客さんにも日本のクラフトビールが人気です！」

『ヌードルハウス ランドリー』

［店名］『ヌードルハウス ランドリー』

［住所］グランスタ八重北・地下1階

［電話］03-6256-0339

［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分

8位【ライター菜々山セレクト】ガッツリ食事も休憩も昼飲みも使い勝手抜群『ビストロ石川亭』＠八重北食堂

東京駅にある飲食店の中で、個人的にリピート率No．1は間違いなくこの店だ。その理由はなんと言っても懐の深さや使い勝手の良さにあり。

例えばランチ。前菜もメインもボリューム満点で、しかもパンやライスはおかわり可。腹ペコの胃袋をしっかり満たしてくれる心強い存在だ。ディナーはワイン片手にアラカルトで過ごすことが多いけれど、メインに一汁三菜セットをつけてガッツリ行くって時もある。

石川亭のキャベツ入りハンバーグデミグラスソース1580円、一汁三菜セット920円

『ビストロ石川亭』（手前）石川亭のキャベツ入りハンバーグデミグラスソース 1580円 艶めくデミグラスソースは軽やかな酸味があり、ハンバーグとマッシュポテトをまとめ上げる （奥）一汁三菜セット 920円 その時々の小鉢2種、プティスープ、サラダ、パンorライスがつくお得なセット

もちろん合間の時間に立ち寄って、コーヒーやデザートでひと休み、ひとりの昼飲みだってウェルカムなのだ。

料理はフランスの大衆食堂スタイルで、パテやキッシュなどオーセンティックな味が勢揃い。中でも名物がご覧のハンバーグ。合挽きのパテに生のザク切りキャベツをたっぷり練り込んで、かなりのビッグサイズでもペロリとイケる。

『ビストロ石川亭』

［店名］『ビストロ石川亭』

［住所］グランスタ八重北1階・八重北食堂

［電話］03-6206-3363

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

7位【ライター池田セレクト】ペスカトーレリゾットもんじゃは悶絶級の傑作！『月島もんじゃ くうや東京店』＠グランスタ八重洲

はっきり言おう、「ペスカトーレリゾットもんじゃ」は衝撃だった。アサリ、タコ、イカ……、新鮮な海鮮が5種類入って、お米や特製トマトソースとともに焼くそれはもんじゃにしてイタリアン。海鮮の旨みが重なり合うおいしさは悶絶級なのだ。

明太子もちもんじゃ1950円（モッツァレラチーズトッピング400円）、ペスカトーレリゾットもんじゃ2050円（角切りトマトトッピング280円）

『月島もんじゃ くうや東京店』（手前）明太子もちもんじゃ 1950円（モッツァレラチーズトッピング 400円） 明太子は丸ごと1本のる。ど迫力にして鉄板の組み合わせ （奥）ペスカトーレリゾットもんじゃ 2050円（角切りトマトトッピング 280円） 米も入ってリゾットとは衝撃。海鮮の旨みが染み渡る

創業店主の家業・明治4年創業の豊洲水産仲卸から仕入れる海鮮には自信あり。魚介と鶏ガラ、香味野菜の独自ブレンドで毎朝炊き上げるダシがもんじゃの旨みを下支えしている。

一番人気の「明太子もちもんじゃ」の旨さもメジャー級。大ぶりな明太子が1本丸ごとのり、明太子のプチプチ、餅のモチモチ、切りイカの風味がダシの旨みと重なり合って、焼けるほどに旨みを増す。

ジュワジュワ、カリカリ、表情を変えていくもんじゃをどう攻めるか。ビールやサワー片手に存分に満喫したい。

『月島もんじゃ くうや東京店』

［店名］『月島もんじゃ くうや東京店』

［住所］グランスタ八重洲地下1階

［電話］03-5962-9908

［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］無休

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

6位【編集・戎セレクト】一級品の米沢牛がハレの日の会食も日々の贅沢も叶える『米沢牛黄木 東京駅店』＠黒塀横丁

言うまでもなく東京駅は全国から人々が集まる場所だ。洗練されたサービスに大小の個室も備える同店は、実はこんな使い方もされていた。

「大阪から上京してくる親戚との会食の場に」（編集・戎）、はたまた「ご両家の顔合わせプランも用意しています」（『米沢牛黄木』部長・岩下さん）。

米沢牛百年牛鍋定食（赤身）3800円（昼は3200円）

『米沢牛黄木 東京駅店』米沢牛百年牛鍋定食（赤身） 3800円（昼は3200円） 濃い旨みを持つ部位“しゃくし”を使用

もちろん、創業から100年を超える米沢牛専門卸の直営店という肩書きも伊達じゃない。4代目の社長自ら目利きして、ブランドの基準をクリアした枝肉の中でも、競り落とすのはひと握りの一級品のみ。そんな牛肉に挑んでみれば、しっとり官能的な舌触りからあふれる甘みとコクには品があり、後味の余韻も長く続く。

駅構内にある飲食店の平均価格からすると、やや高めではあるが、コスパに厳しい目を持つ本誌スタッフも満足させる実力を持っている。

『米沢牛黄木 東京駅店』部長 岩下優介さん

部長：岩下優介さん「広々としたテーブル席や個室でゆったり過ごせます」

『米沢牛黄木 東京駅店』

［店名］『米沢牛黄木 東京駅店』

［住所］グランスタ八重北地下1階・黒塀横丁

［電話］03-3201-2915

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

5位【ライター 池田セレクト】老舗の技が生きた創作串天の楽しさをぜひ一度味わって！『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』＠八重北食堂

銀座の老舗『ハゲ天』。特製ブレンドのゴマ油と、卵たっぷりの薄衣でサクッと揚げた天ぷらがおいしいのは言うまでもない。でも、それだけじゃないんだな。店名にもある、他店にはないここだけのアプローチがいいのだ。

天ぷら串とお食事セット3080円（天ぷら串8本、ミニ天丼＜またはミニ天茶＞、食前スープ、茶碗蒸し、漬物、赤だし）

『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』天ぷら串とお食事セット3080円（天ぷら串8本、ミニ天丼〈またはミニ天茶〉、食前スープ、茶碗蒸し、漬物、赤だし） 鮭といくら、紅生姜とソースでまさにたこ焼きな里芋、竜田揚げされたブリなど、アイデア豊かに素材を活かした天ぷら串が楽しい

お気に入りその1「まぶしめし」。お櫃の上のかき揚げをご飯と混ぜたら、天ぷらを3つの食べ方で味わえる。まずは塩や薬味でシンプルに、次は天丼タレをかけて天丼に、最後は熱々の茶ダシで天茶にというわけだ。

その2は「天ぷら串」。季節の素材をひと口サイズの串天にした創作天ぷらなんだけど、これがオリジナリティに溢れている。かき柴漬けタルタル、里芋たこ焼き風、蓮根明太……。素材を活かす老舗の技とアイデアが合体してこそ生み出されるユニークなおいしさ。毎月変わる串がまた楽しみ！

『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』

［住所］グランスタ八重北1階

［電話］03-6810-0910

［営業時間］11時〜23時（※水・木・金は〜22時LO、土・日・祝・月・火〜21時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

4位【ライター 池田セレクト】甘辛ジュウジュウの鉄板ホルモンが食欲中枢を直撃！『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』＠八重北食堂

食欲中枢をダイレクトに刺激する味というか、食うほどに白飯を欲し、さらに食欲が湧く旨さ。それが熱々の鉄板でジュウジュウ言いながら、山盛りで供されるのがいい。ホルモン焼き屋さんではこうはいかない手軽さもうれしい。

味噌ホルモン（大250g）1518円

『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』味噌ホルモン（大250g） 1518円 湯気とともにタレの甘さとにんにくの匂いが立ち昇る。新鮮なシマチョウは食感も抜群

鉄板にのるのは、鮮度が自慢の牛ホルモン、シマチョウだ。そこにたっぷりのニンニクとコチュジャンが合わされた秘伝の味噌ダレが絡む。ぷりんとしたホルモンの甘い脂が口中にとろけ、味噌ダレはほどよく甘く香ばしい。その旨みを吸ったもやしがまたいける。もちろん、これで一杯も最高。

おすすめはリンゴ酢のフルーティな甘酸っぱさが加わった「蟻月ハイボール」だ。あ、ちなみにランチで手軽にガッと満喫したいなら、甘辛の牛バラとシマチョウがのった「肉ホル丼」を。禁断の味でっせ。

『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』店長 柴崎弘樹さん

店長：柴崎弘樹さん「定食屋使いも夜の一杯も楽しんでいただけます」

『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』

［店名］『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』

［住所］グランスタ八重北1階

［電話］03-6268-0302

［営業時間］全日11時〜23時（LO22時）

［休日］施設に準ずる

［交通］東京駅八重洲北口改札から徒歩1分

3位【ライター菜々山セレクト】熱々ハンバーグでご飯をぐいぐい行列もなんのその『極味（きわみ）や 東京駅店』＠八重北食堂

八重洲北口改札からすぐのエリアを歩くと、あたりに漂ういい匂いにたまらない気持ちになってくる。その正体が『極味や』でレアで供されるハンバーグ。専用箸でひと口大に切ってから目の前にあるひとり用の鉄板でジュワ〜。

極味やハンバーグステーキ（M）1705円

『極味（きわみ）や 東京駅店』極味やハンバーグステーキ（M） 1705円 つなぎはごく少量に抑え牛肉の風味をストレートに感じられる。ひと口ごとに焼くため最後まで熱々だ

肉汁弾ける熱々を頬張れば、国産牛と黒毛和牛をブレンドした粗挽きのごろっとした肉感から旨みと香ばしさが押し寄せてくる。となれば飯だ。佐賀県産米を羽釜で炊いたご飯はふっくらモチモチ。欲望に身を委ね、肉と米に没入できるところもお気に入り。

しかも「セット」で注文すれば、ご飯はもちろんサラダにスープ、ソフトクリームまでおかわり可能というのもやんちゃ心を刺激してくる。ただし中途半端な時間でも行列必至。

それでも食べたくなる味の勝負で3位にランクイン。時間に余裕を持って訪れて。

『極味（きわみ）や 東京駅店』店長 天野由香さん

店長：天野由香さん「早めに席にご案内できる15時〜16時頃が狙い目です」

『極味（きわみ）や 東京駅店』

［店名］『極味（きわみ）や 東京駅店』

［住所］グランスタ八重北1階 八重北食堂

［電話］03-6273-4229

［営業時間］11時〜23時（21時頃LO※行列の状況で前後あり）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

2位【ライター菜々山セレクト】気軽な風情と絶品餃子の数々に楽しいが止まらない！『餃子百珍 一味玲玲』＠グランスタ八重洲

ここには気の置けない仲間や食いしん坊の友人を誘って来たくなる。なぜなら、あっちのテーブルでは赤ら顔の年配紳士が大盛り上がりだし、そっちは食欲にまっしぐらの女子グループ。店内にあふれる笑顔と賑わいに、こちらの気分まで高揚してくるから。もちろん客をそうさせるのは旨い料理があればこそだ。

伊太利餡餃子880円、中国発酵白菜と春雨の炒め巻き990円

『餃子百珍 一味玲玲』（手前）伊太利餡餃子 880円 餡にたっぷりのチーズと生バジルを練り込んだ新作餃子 （奥）中国発酵白菜と春雨の炒め巻き 990円 白菜をじっくり漬け込み発酵させた酸味で爽やかな味わい

看板を張るのが手作り餃子たち。コロンとキュートなそれに齧りつけば、皮の中から肉汁がピュピュッと勢いよく飛び出してくる。しかも、トマトにレモン、ラムパクチーなど変わり種も含め19種類もあるから、あれこれ頼んでベストワンを探ってみたくなる。

さらに手作りの発酵白菜を使った炒め物など大連出身の店主によるガチめの料理も上々とくれば、酒が進まぬはずがない。

目いっぱいの楽しさとおいしさで堂々の2位獲得！

『餃子百珍 一味玲玲』店主 神山玲さん

店主：神山玲さん「宴会には飲み放題付きのコースがおすすめです」

『餃子百珍 一味玲玲』

［店名］『餃子百珍 一味玲玲』

［住所］グランスタ八重洲 地下1階

［電話］03-6273-4434

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩3分

1位【編集・戎セレクト】スタッフの支持多数比内地鶏を存分に味わえる最強店『本家あべや 東京駅北町酒場店』＠北町酒場

かれこれ10年以上も東京駅を取材し続けてきた本誌。その間、数々の新店が生まれてこようとも大勢のスタッフから変わらぬ支持を集めるのが同店だ。

メニューの主軸となる比内地鶏は、秋田の生産責任者から丸鶏で届き店内の厨房で捌く。平飼いでストレスのない環境や、通常の3倍という生育日数から生まれた身は、歯を押し返すような弾力と濃くも澄んだ旨みに満ちている。

皮目をパリッと炙った焼鳥は部位ごとに際立つ個性を堪能できるし、割下のダシも卵もオール比内地鶏でまとめた親子丼は見事な味の調和に舌を巻く。

きりたんぽ鍋1人前2970円

『本家あべや 東京駅北町酒場店』きりたんぽ鍋 1人前 2970円（写真は2人前） 比内地鶏のガラからとるスープは厚い旨みがありモモやムネ、野菜類の味を支えている。きりたんぽはササニシキとあきたこまちをブレンド。絶妙な米の潰し具合でツユとの馴染みも抜群

さらに忘れちゃいけない存在が「きりたんぽ鍋」だ。セリやゴボウの香りと地鶏のエキスがにじんだツユを絶妙なつき具合のきりたんぽが吸い込んで、はらはらと米粒がほどけて行く心地良さ。

この鍋のそんな真価に気づかせてくれた同店は、やはり東京駅の絶対エースと言って間違いなし。お供には秋田の酒屋で買い付ける希少な地酒も置いていて手頃に飲ませてくれるのもうれしい限りだ。

『本家あべや 東京駅北町酒場店』マネージャー 瀬下昌邦さん

マネージャー：瀬下昌邦さん「メニューにはない秋田の地酒もたくさんあります」

『本家あべや 東京駅北町酒場店』

［店名］『本家あべや 東京駅北町酒場店』

［住所］グランスタ八重北2階

［電話］03-6256-0518

［営業時間］11時〜23時（22時LO）※土・日・祝は〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

撮影／小島昇（ランドリー、石川亭、くうや、ハゲ天、極味や、一味玲玲、あべや）、浅沼ノア（米沢牛黄木）、取材／池田一郎（英國酒場、ランドリー、くうや、ハゲ天、蟻月）、菜々山いく子（石川亭、米沢牛黄木、極味や、一味玲玲、あべや）

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

