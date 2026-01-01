72歳で正社員勤務しています。退職後の年金に影響するのは基本給ですか？それとも総支給額ですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金に影響する給与についての質問です。
老齢厚生年金の年金額は、主に次の要素を合計した金額です。
老齢厚生年金額＝報酬比例部分＋経過的加算＋加給年金額
このうち、実際の給与水準と最も関係が深いのが「報酬比例部分」です。報酬比例部分は、厚生年金の加入期間や、その間に受け取っていた報酬額に応じて決まる年金です。この計算に使われるのが、「標準報酬月額」と「標準賞与額」です。
標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の幅で区分した金額のことです。令和7年現在、厚生年金の標準報酬月額は、8万8000円から65万円まで、32等級に分かれています。
ここでいう「給与」には、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当、住宅手当など、税引き前で労働の対価として支払われるものが広く含まれます。
つまり、年金額の計算では、基本給だけを見るのではなく、総支給額に近い金額をもとに等級が決まる仕組みです。
賞与については、「標準賞与額」として年金の計算に反映されます。標準賞与額とは、税引き前の賞与額から1000円未満を切り捨てた金額で、1回の支給につき上限は150万円です。年3回以下で支給される賞与が対象になります。
なお、厚生年金は、70歳に到達すると加入資格を失います。そのため、ももさんが72歳で受け取っている給与は、すでに厚生年金保険料や将来の年金額には影響しません。年金額は、70歳までの加入期間と報酬をもとに確定しています。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
