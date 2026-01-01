グルメも楽しめると思う「大分県の温泉地」ランキング！ 2位「由布院温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
温泉で心身を癒しながら、その土地ならではの味覚を堪能できるのも旅の醍醐味。湯上がりに味わう郷土料理や旬の食材を使った絶品グルメは、訪れた人の記憶に残る特別な体験となります。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、グルメも楽しめると思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「大分県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「オーベルジュの質が高い。街中も食事が美味しい所が多い」（50代女性／長崎県）、「昔ながらの温泉地として栄えてきて、食べ歩きもできる」（40代女性／神奈川県）、「湯布院牛や湯布鶏のメニューが魅力」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「豊富な温泉とともに地元の海鮮や地獄蒸し料理など、温泉街で美味しいグルメも楽しめるから」（30代女性／東京都）、「温泉地ならではのユニークなグルメや、地元で愛される逸品がたくさんあり、別府冷麺 、だんご汁 、とり天などがとても美味しいからです」（60代男性／愛知県）、「若者向けの新しいものと古くからある温泉と新旧のバランスが取れており食べ歩きで様々なものに手を出してみたくなるため」（40代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：由布院温泉（大分県）／97票由布院温泉は、豊かな自然に囲まれた温泉地で人気のスポットです。おしゃれなカフェや雑貨店、美術館などが立ち並び、街歩きも楽しめます。温泉は、肌にやさしい弱アルカリ性で、美肌効果が期待できます。湯布院の豊かな自然が育んだ新鮮な野菜や、豊後牛など、地元食材を活かした料理も楽しめます。
1位：別府温泉（大分県）／151票別府温泉は、源泉数と湧出量が日本一を誇る温泉地です。「別府八湯」と呼ばれる8つの温泉地があり、それぞれ泉質や効能が異なります。地獄巡りや温泉蒸し料理「地獄蒸し」など、温泉をテーマにした観光も楽しめます。大分名物のとり天や、関アジ・関サバなど、海の幸も豊富で、グルメも堪能できます。
