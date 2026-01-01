Àµ·î¤ÏŽ¢ÂÀ¤ë¤À¤±Ž£¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡ÄÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤¬Ž¢ÉÔ·ò¹¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥É¥ß¥ÎŽ£¤È·Ù¹ð¤¹¤ë"¿¿Åß¤ÎÂÎ¤Î°ÛÊÑ"
¢£Àµ·î¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¡×
Àµ·î¤Ë¤â¤Ã¤È¤â·Ù²ü¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¡½¡½¤³¤Î»°¤Ä¤¬Æ±»þ¤ËÍð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢ABC¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¡ÊA1c¡á·ìÅü¡¢Blood pressure¡á·ì°µ¡¢Cholesterol¡á»é¼Á¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°ì¤Ä¤º¤Ä¤Ç¤âÂÎ¤Ë¤ÏÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢»°¤Ä¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢±Æ¶Á¤ÏÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ý¤±»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈîËþ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤ä·ì´É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¡¢ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ¥Ç¡¼¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²ñ¤ÎABC Study¡ÊJDDM49¡Ë¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Åß¤Ë¤³¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢Åß¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÂÎ¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´¨¤µ¤Ç·ì´É¤Ï½Ì¤ß¡¢³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¡¢¿çÌ²¤ÏÀõ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÏÍð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ç¤â¡¢½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤ÎÄ´À°µ¡Ç½¤Ï³Î¼Â¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤äÈîËþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÔÄ´¤¬¼¡¡¹¤ÈÏ¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤³¤ì¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥É¥ß¥Î¡×¤Ç¤¹¡£
Ìñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤à¤³¤È¡£½Õ¤Î·ò¿Ç¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Æ¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¡¢½©¤Î¿©¤Ù²á¤®¡¢Åß¤ÎÂå¼ÕÄã²¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¡Ö·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ°Û¾ï¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡ÖµÞ¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿½àÈ÷¤¬ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢Åß¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¤ÎËÜÅö¤ÎÉÝ¤µ¤Ç¤¹¡£
¢£Ë½°ûË½¿©¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
Åß¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬É½¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÉÔÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ºÇ½é¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·ìÅü¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡×¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¤À¤«¤é¡×¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÑ²½¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£Åß¤ÏÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë´ÎÂ¡¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤ÏÅü¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤òÃ´¤¦Â¡´ï¤Ç¡¢¤³¤³¤¬Èè¤ì¤ë¤È·ìÅü¤ÎÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢´Îµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬µ¨Àá¤ÇÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤Êý¤Û¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë·ìÅü¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ï¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë·¹¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ìÅü¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÅß¤Ï¡¢ÂÎ½Å¡¦´ÎÂ¡¡¦¼«Î§¿À·Ð¤¬Æ±»þ¤ËÍÉ¤ì¡¢·ìÅü¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î»°¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Åß¾ì¤Î·ìÅü¤Ï²º¤ä¤«¤ËÊÝ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬Âç¤¤¤Êý¤Û¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ê·ìÅü°²½¤äÅüÇ¢ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤è¤ê10kg°Ê¾åÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ì»þ´ü¤Ç¤â·ìÅü¤òÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¸å¡¹¤Þ¤Ç»Ä¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ê°ä»º¸ú²Ì¡Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Ï¡¢·ìÅü¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´¨¤µ¡ß¥¹¥È¥ì¥¹¡ß¿çÌ²ÉÔÂ¡×¤Î»°½Å¶ì
·ì°µ¤Ï¡¢»°¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÅß¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£¡ÖÅß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ë·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡ÖÌô¤Î¸ú¤¤ËÆü¤Ë¤è¤ëº¹¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤Ï¡¢Â¾¤Îµ¨Àá¤è¤êÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅßÆÃÍ¤Î´¨¤µ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¿çÌ²ÉÔÂ¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ç¤â¡¢Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç·ì°µ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï°ìµ¤¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÅß¤ò¡È·ì°µ¤¬ËÜÀ¤ò¸«¤»¤ëµ¨Àá¡É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÍ×°ø¡¡§´¨¤µ¤Ë¤è¤ë·ì´É¼ý½Ì
¤Þ¤º±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢´¨¤µ¤Ë¤è¤ë·ì´É¼ý½Ì¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÏÇ®¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á·ì´É¤ò½Ì¤á¤Þ¤¹¡£À¸ÍýÅª¤Ë¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ì´É¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ì¤Ð·ì°µ¤Ï¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤ÈÀº¿ÀÅª¶ÛÄ¥¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì°µ¤¬°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡üÍ×°ø¢¡§Æü¾ï¥¹¥È¥ì¥¹¤È¸ò´¶¿À·Ð¤Î²á³èÆ°
¼¡¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Æü¾ï¥¹¥È¥ì¥¹¤È¸ò´¶¿À·Ð¤Î²á³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Ï¾ðÊó²áÂ¿¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À¸³è¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇÅß¤ò·Þ¤¨¡¢´¨¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¤µ¤é¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¤¬²áÅÙ¤ËÆ¯¤±¤Ð¡¢·ì´É¤Ï¼ý½Ì¤·¡¢¿´Çï¿ô¤â¾å¤¬¤ê¡¢·ì°µ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÍ×°ø£¡§¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤ÏÌë´Ö¤Î¥È¥¤¥ì¤ä´¨¤µ¤ÇÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬½½Ê¬¤ËÆ¯¤«¤º¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤¿¤Þ¤ÞÄ«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä«¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´¨¤µ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡½¡½Åß¤Ï¤³¤Î»°¤Ä¤¬Æ±»þ¤Ë½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åß¤Î·ì°µÊÑÆ°¤Ï¡Ö°ì»þÅª¡×¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤º¡¢ÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅßÂÀ¤ê¡×¤Ï´ÎÂ¡¤«¤é¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó
»é¼Á¤ÎÃÍ¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åß¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä°²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡Öµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢»é¼Á¤ÎÉÝ¤µ¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÏÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¿©»ö¤Ï»é¼Á¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Ï¸º¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤¬¡¢´ÎÂ¡¤ËÀÅ¤«¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤Ï»é¼ÁÂå¼Õ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÂ¡´ï¤Ç¡¢¤³¤³¤¬Èè¤ì¤ë¤ÈLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÎ×¾²¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¡¢Åß¤Ë´Îµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤Êý¤Û¤É¡¢ÍâÇ¯¤Ë·ìÅü¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»é¼Á¤ÎÍð¤ì¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ·ìÅü¤äÁ´¿È¤ÎÂå¼Õ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬Âç¤¤¤Êý¤Û¤É¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¹â¤¤¤À¤±¡×¡Ö¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åß¤Ï¡¢»é¼Á¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤·Á¤Ç°²½¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£»é¼Á¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÎÂ¡¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ìÅü¤ä·ì°µ¤Î°²½¤òËÉ¤°¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤ë
¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ç¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤Ï¡¢ÂÎ²¹Ä´À°¤ä·ì´É¤Î¼ý½Ì¡¢·ìÅü¤ä»é¼Á¤ÎÂå¼Õ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Ï´¨¤µ¤äÆü¾ÈÉÔÂ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÄ´À°µ¡Ç½¤¬ºÇ¤âÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£
´¨¤µ¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¡¢·ì´É¤¬½Ì¤ó¤Ç·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢´ÎÂ¡¤«¤éÅü¤¬Êü½Ð¤µ¤ì·ìÅüÃÍ¤â¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»é¼ÁÂå¼Õ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¾å¤¬¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÆü¾ÈÉÔÂ¤Ï¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤òÍð¤·¡¢¿çÌ²¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÍâÆü¤Î¼«Î§¿À·Ð¤¬½½Ê¬¤Ë²óÉü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Ëö¤ÎË»¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ï¡ÖµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁö¤êÂ³¤±¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÅß¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼é¤í¤¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ËÉ¸æÈ¿±þ¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¤ÏÆ±»þ¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤é»°¤Ä¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¿´Â¡¤ä·ì´É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ñÆâ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤¬¡È¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤µ¨Àá¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åß¤Î¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ï¡¢À¸³è¤ò¾¯¤·À°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç²þÁ±¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎÂÎ¤¬¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿©»ö¡¦¿çÌ²¡¦±¿Æ°¡×¤Î¤É¤ì¤«Æó¤Ä¤ò¾¯¤·À°¤¨¤ë
Åß¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¸³è²þ³×¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¾¯¤·À°¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å¤Í¤ëÎý½¬´ü´Ö¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢±¿Æ°¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò2¤Ä¤Û¤ÉÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¿åÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤È¤ë¡¢Àµ·î¤À¤±¸º±ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡¢Í¼¿©¤ÎÎÌ¤ò¾¯¤·¹µ¤¨¤ë¡£ÈÕ¼à¤ò¤À¤é¤À¤éÂ³¤±¤Ê¤¤¡¢Ìë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÈò¤±¤ë¡¢³°¤Ë½Ð¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡¢½¢¿²»þ´Ö¤ò15Ê¬Áá¤á¤ë¡½¡½¤¤¤º¤ì¤âÂç¤¤ÊÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹©É×¤¬¼«Î§¿À·Ð¤Î¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¡¢·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á¤òÀÅ¤«¤Ë°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÀìÌç²È¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤Î¥¯¥»¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£
Åß¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹Êý¤Ï¡¢ËèÇ¯»÷¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë·ò¹¯¤ÎÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅß¤³¤½º¹¤¬¤Ä¤¯µ¨Àá¤Ç¤¹¡£»ä¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¤«¤é½½¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¸¡¿Ç·ë²Ì¤ä¾Íè¤ÎÉÂµ¤¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤¬¼ã¤¤º¢¤è¤ê10kg°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹°Õ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åß¤ò²º¤ä¤«¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¿ôÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢·ò¤ä¤«¤Ê½Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Àµ·î¤¬¡ÖÂÎ¤Ë¸·¤·¤¤µ¨Àá¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡½¡½¤½¤ì¤¬»ä¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ ¾»Ìé¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë
¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø»°ÅÄÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Âå¼Õ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê ÉôÄ¹
¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø °å³ØÉô¶µ¼ø¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø»°ÅÄÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Âå¼Õ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²ÊÉôÄ¹¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£ÅìµþÂç³Ø¡¦ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡»þÂå¤è¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´Â¡ÉÂ¡¢ÆÃ¤Ë¹â·ì°µ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¤«¤éÎ×¾²¸¦µæ¤ËÅÏ¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâÊ¬Èç³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦ÆâÊ¬ÈçÂå¼ÕÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦¹â·ì°µÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§ÄêÎ×¾²¸¦½¤»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ØÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¸¦½¤¡¢Î×¾²¸¦µæ¶¨µÄ²ñ¥×¥í¥°¥é¥àÀÕÇ¤¼ÔÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¤ò½¤Î»¡£¸½ºß¤â¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¼ã¼ê°å»Õ¤ä°å³ØÉôÀ¸¤Î»ØÆ³¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶¡¡À¿¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
°åÎÅ¡¦·ò¹¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡¼ ÉÂ±¡¹Êó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1963Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹ÊóÀëÅÁÉô¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÀëÅÁ´ë²èÉô¡¢ÊÆ¹ñÀ¾³¤´ßºÇÂç¤ÎÀ½È¡²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊLA12Ç¯¡Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì·Ð±Ä¡Ê»³Íü2Ç¯¡Ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í»ü·ÃÂç³Ø¹Êó¿ä¿Ê¼¼Ä¹¡ÊÅìµþ16Ç¯¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÆüÊÆÊ£¿ôË¡¿ÍÄÌ»»40Ç¯¤Î¹ÊóÀëÅÁ¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÈÉý¹¤¤¸òÎ®ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¡£¸½¿¦¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤È°å»Õ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤ËÊ¹¤¯¡È·ò¹¯Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¡É¡×¡¢·î´©Èþ³Ú¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡¢·î´©¸»´îÄÌ¿®¡Ö¿©¤È·ò¹¯¡×¤Ç°åÎÅ¡¦·ò¹¯¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¼ç¤Ê½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡ØÀ¤³¦°ì¤Î¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë Á±¶Ì·ì±Õ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¢ÅÏî´¹äÃø¡¢ºäËÜ¾»Ìé´Æ½¤¡¢¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿´¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÊýË¡¡Ù(2024Ç¯¡¢ÅÏî´¹äÃø¡¢¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡Ø¿Í¤ÏÇØÃæ¤«¤éÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯ ´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤Î²þÁ±¤¬¡¢¡ÖÆ°¤±¤ëÂÎ¡×¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù(2025Ç¯¡¢Ìî¿¬±Ñ½ÓÃø¡¢²¬ÅÄ¤¢¤ä¤³ÂÎÁà´Æ½¤)¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢¥ï¥¤¥ó¡ÊÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ô58¡Ë¡£
¡Ê¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø»°ÅÄÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Âå¼Õ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê ÉôÄ¹ ºäËÜ ¾»Ìé¡¢°åÎÅ¡¦·ò¹¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡¼ ÉÂ±¡¹Êó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¹â¶¶¡¡À¿¡Ë