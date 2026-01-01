まるで苺な生ショコラケーキ『ストロベリーシーズン』、苺の生ショコラとソースを真っ赤なグラサージュで包んだ【バターステイツ by銀のぶどう】

グレープストーンのバタースイーツ専門店｢バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年1月2日から5月31日までの間、『「ストロベリーシーズン」あまおうソースとろける苺の生ショコラケーキ』(3個入、税込1,296円)を販売する。

◆「ストロベリーシーズン」あまおうソースとろける苺の生ショコラケーキ

苺が旬を迎える冬から春の時期だけに味わえる“苺そのもの”のような期間限定スイーツ。なめらかな口どけにこだわった“ホワイトチョコレートベースの苺の生ショコラ”と、とろっと甘酸っぱい“あまおう苺ソース”を、真っ赤なグラサージュで包んだ。

※商品に使用している苺のうち、あまおう苺の割合は60%。

「ストロベリーシーズン」3個入、税込1,296円

【参考小売価格】

3個入、税込1,296円

【販売期間】

2026年1月2日〜5月31日

※発売日は各店初売り日に準ずる

【販売店】

バターステイツ by銀のぶどう 各店(西武池袋店･大丸東京店･ジェイアール名古屋タカシマヤ店)、パクとモグ 小田急町田店、ぶどうの木&鎌倉座 阿佐ヶ谷店

〈バタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」とは〉

バター合衆国「BUTTER STATE’s」として、パティシエ自慢の一品を取りそろえる。溢れるバターのおいしさをまるごと味わえるよう、独自の｢バターなだれとろけ製法｣を開発。バターを極限までたっぷりと練りこんで焼き上げた代表作『バターステイツクッキー』をはじめ、様々なバタースイーツを手掛けている。

BUTTER STATE’s by銀のぶどう