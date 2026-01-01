「女性ホルモン！」『美男＜イケメン＞ですね』出演の“アラ還”韓国女優、バラエティでの八茶気振りが話題

『美男＜イケメン＞ですね』などで知られる女優キム・ソンリョン（58）の“はっちゃけぶり”が話題だ。

【画像】キム・ソンリョン、脱衣場面にモザイク

韓国で12月30日に放送されたバラエティ番組『当日配送我が家』（原題）に出演したキム・ソンリョンは、ムードメーカーとして存在感を発揮し、お茶の間に愉快な笑いを届けた。

同番組はSNSで募集した視聴者のエピソードと、キム・ソンリョン、ハ・ジウォン、チャン・ヨンラン、ガビの好みを合わせて選んだ“憧れの場所”へ、移動式ハウスが届けられる中で繰り広げられるリアルな1日観察バラエティだ。

（画像＝JTBC）キム・ソンリョン

この日、韓国初だという「漢江（ハンガン）の上に家がある“船上ハウス”」が公開されると、キム・ソンリョンは「私たち、ここで一晩寝るの？」と胸を躍らせた。驚きの連続だった船上ハウスの様子に「こんな経験は…」と言葉を詰まらせて感激するなど、“リアクションの妖精”ぶりで見どころを増やした。

続いてキム・ソンリョンは、アイマスクで目を隠したままメンバーの写真を撮らなければならない部屋決めゲームを開始。2位だったキム・ソンリョンはメインの寝室を選び、座る位置まで具体的に示す“しっかり者”の一面で笑顔を誘った。

また、キム・ソンリョンは漢江の上でデリバリーにも挑戦。ボートに乗り、車でも10分以上かかる3km先の受け取り場所まであっという間に到着すると、「交通の便が良すぎる！」と歓声を上げ、“水上ハウス”ならではのメリットを挙げて視聴者の疑問にも応えた。メンバーと食事を続ける中では、乾杯の音頭として突然「女性ホルモン！」と叫び、爆笑を誘う場面もあった。

このようにキム・ソンリョンは、ときめきに満ちたリアクションからセンスあるトークまで、多彩なバラエティ力を存分に発揮し、番組に活力を吹き込んだ。

（記事提供＝OSEN）