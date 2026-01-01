大阪・関西万博でパビリオンを出展したパソナグループ（本部・東京都千代田区）が、国際機関の代表者や政府関係者らVIPの接客で使ったドレスが阪急百貨店うめだ本店・9階祝祭広場で展示されている。

大阪・関西万博 パソナグループパビリオン 藤本ハルミ オートクチュールドレスアーカイブ展『百年の華、未来へ咲く』うめだ阪急9階・祝祭広場で1月12日まで（※最終日は17時まで）

「大阪・関西万博 パソナグループパビリオン 藤本ハルミ オートクチュールドレスアーカイブ展 『百年の華、未来へ咲く』」西陣織、友禅染をアレンジ 個性的なドレスを一挙に展示 阪急うめだ本店

「大阪・関西万博 パソナグループパビリオン 藤本ハルミ オートクチュールドレスアーカイブ展 『百年の華、未来へ咲く』」は、万博閉幕後初の一般公開で、新春にふさわしい華やかな企画。2026年1月12日まで（※最終日の展示は17時まで）。

ドレスは全20着で、神戸在住で98歳の現役ファッションデザイナー、藤本ハルミさんが手がけた。友禅染の伝統的な生地を使っており、衣装制作の背景にあるストーリーや、伝統素材の再生・継承への想いを伝える。

パソナグループは2025年3月、エイチ・ツー・オー リテイリングと、持続可能な未来社会の創造を目的とする包括業務提携を締結。両社は大阪・関西万博を契機に、業種や業態を越えた共創プロジェクトを推進している。

大阪・関西万博で開かれたファッションショー〈2025年9月19日〉

同社は万博会場で出展したパビリオン『PASONA NATUREVERSE』は、「いのち、ありがとう」をテーマにらだ・こころ”の健康を実現する「Well-being（ウェルビーイング）」な社会のあり方を発信した。

大阪・関西万博 パソナグループパビリオン『PASONA NATUREVERSE』完成セレモニー〈2025年4月2月 大阪市此花区・夢洲〉

大阪・関西万博 パソナグループパビリオン『PASONA NATUREVERSE』とブルーインパルス飛行〈2025年7月15日 大阪市此花区・夢洲〉

「華宴」扇の形をあしらった西陣織帯地を使用

「祇園山鉾」京都・祇園祭の山鉾を西陣織で表現

「彌生の都」桜、牡丹、柳、花車が描かれた着尺振袖を使用

「花衣」珍しい紺青色の振袖を使用 衿ぐりは金で引き締め、 流れるような金色の柳の葉との取り合わせが特徴

【ファッションデザイナー 藤本ハルミさん】

1927（昭和2）年3月、神戸生まれの98歳。小川洋裁学院卒業後、東京・神田駿河台にある文化学院美術部へ。1954（昭和29）年、神戸に「オートクチュール・マーガレット」をオープン。以後、神戸のファッションシーンで多大なる功績を残す。西陣織や友禅染など、日本の伝統的な生地を用いたドレスを作るのをライフワークとし、1997（平成9）年70歳でパリオートクチュールコレクションに参加。以後、モナコ、ニューヨーク、イタリアでショーを開催、成功を収める。2018年、91歳で21年ぶりにパリでショーを開催。神戸新聞文化賞、神戸市文化賞、ブルーメール賞、ロドニー賞、神戸市産業功労賞、令和元年度 高齢者特別賞を受賞。