「rocket science」の意味は？「ロケット科学」ってどんなもの...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「rocket science」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 もしもロケット研究をあなたがすることになったら...？ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「過度に複雑なこと、難しいこと」でした！ 「rocket science」は、「過度に複雑なこと、難しいこと」という意味の表現。 否定語と組みあわせて、「難しくない」と伝えるときに使うことが多いですよ。 「Turning on the printer isn’t rocket science.」

（プリンターの電源を入れるだけ、難しいことじゃないよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部