「rocket science」の意味は？「ロケット科学」ってどんなもの...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「rocket science」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
もしもロケット研究をあなたがすることになったら...？
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「過度に複雑なこと、難しいこと」でした！
「rocket science」は、「過度に複雑なこと、難しいこと」という意味の表現。
否定語と組みあわせて、「難しくない」と伝えるときに使うことが多いですよ。
「Turning on the printer isn’t rocket science.」
（プリンターの電源を入れるだけ、難しいことじゃないよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部