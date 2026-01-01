「rocket science」の意味は？「ロケット科学」ってどんなもの...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？

「rocket science」の意味は？

正解は「過度に複雑なこと、難しいこと」でした！

「rocket science」は、「過度に複雑なこと、難しいこと」という意味の表現。

否定語と組みあわせて、「難しくない」と伝えるときに使うことが多いですよ。

「Turning on the printer isn’t rocket science.」
（プリンターの電源を入れるだけ、難しいことじゃないよ）

ライター Ray WEB編集部