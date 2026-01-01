コンラッド東京のアフタヌーンティーで堪能♡いちご尽くしの贅沢リュクス体験

新年の始まりにふさわしい、華やかで甘美なティータイムを叶えてくれるのが、コンラッド東京の「ストロベリー・リュクスアフタヌーンティー」。いちごを主役に、スイーツとセイボリーを洗練されたバランスで組み合わせた内容は、まさに大人のためのご褒美時間。28階からの眺望とともに、心まで満たされるラグジュアリーなひとときを演出します。

赤と白で描くリュクスな苺スイーツ

いちごを丸ごと飾った「プラリネとオレンジのタルトいちごチョコレート」や、タヒチ産バニラの香りが広がる「いちごとバニラのムース」、チョコレートとラズベリーの濃厚なムースなど、見た目も味わいも華やか。

ピスタチオケーキやアサイーとバラのゼリーが加わり、赤と白のコントラストが印象的な世界観を完成させています。

甘さと塩味が響く洗練セイボリー

鴨の生ハムといちご、カカオを重ねたミルフィーユサンドや、いちごと生ハムのカプレーゼなど、甘酸っぱさと塩味のマリアージュが楽しめます。

オマール海老のパングラタンは満足感も高く、スイーツとのメリハリを演出。スコーンはプレーンとキャラメルの2種を、クロテッドクリームといちごジャムで堪能できます♪

選べるプランで楽しむ特別な時間

平日7,900円、土日祝日8,500円のスタンダードプランに加え、コンラッド・ベア付きプランは9,400円。

乾杯のシャンパーニュといちごプレートが付くデラックスアフタヌーンティーは12,500円です。

夜には18時30分から「ストロベリー・リュクスナイトティー」も登場。スパークリングワインフリーフロー11,000円、シャンパーニュフリーフロー15,000円で、大人の夜時間を満喫できます。

新年を彩る、とっておきの苺時間

いちごの多彩な魅力を、洗練された空間で堪能できるコンラッド東京のアフタヌーンティー。昼は優雅に、夜はロマンティックに楽しめるプラン展開も嬉しいポイントです。

大切な人とのひとときや、自分へのご褒美に、心ときめく“リュクス”な苺時間を選んでみてはいかがでしょうか♡