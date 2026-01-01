“AON”の2人や昨年の国内ツアー年間女王＆賞金王も午年！ ゴルフ界の年男・年女は？
2026年がいよいよスタート！ 今年の干支は「午（うま）」だが、さらに十干の「丙（ひのえ）」と重なって60年に一度巡ってくる「丙午（ひのえうま）」となる。火のエネルギーが重なり、情熱や行動力が高まるパワフルな年とされるが、ゴルフ界にもそのパワーを受ける年男・年女が多数いる。その主な選手を紹介！
【写真】謹賀新年！ 女子プロの振り袖姿を集めました！
■2002（平成6）年昨年の国内女子ツアーで年間女王を戴冠した佐久間朱莉（12月11日）と、男子の賞金王に輝いた金子駆大（こうた、9月4日）の2人は奇しくも同学年で、ともに午年。佐久間は連続女王はもちろん、メジャー優勝を目標に掲げ、まい進する。金子は米最終予選会で13位になり下部のコーンフェリー・ツアー出場権を獲得。賞金王の資格でDPワールド（欧州）ツアーへの参戦権も得ているため、この2つを天秤にかけ海外進出に打って出る年になる。この他、女子では昨年米ツアーでともに1勝を挙げた明愛、千怜の岩井姉妹（7月5日）や、国内ツアー通算1勝の内田ことこ（10月4日）らがいる。男子も久常涼（9月9日）や、山下美夢有の弟・勝将（まさゆき、12月29日）らが年男だ。■1990（平成2）年ツアー通算7勝で2013年賞金女王の森田理香子（1月8日）が、間もなく36歳を迎える。1次で敗退したが昨年末のQTに参加するなど、ツアー本格復帰の動きも見えるだけに、今後も注目されそうだ。また、こちらも19年に一度ツアー引退を表明したものの、昨年復帰した通算3勝の大江香織（4月5日）、通算1勝の藤本麻子（5月28日）らが該当する。男子では通算3勝の大槻智春 （1月26日）や同1勝の小鯛竜也（2月1日）、同2勝の秋吉翔太（7月22日）ら。“再び一花咲かせたい”という選手も多く、力を発揮したいところだ。■1978（昭和53）年男子は選手会長を務める通算19勝の谷原秀人（11月16日）や、昨年ツアーの第一線から退く決意を表明した14年賞金王の小田孔明 （6月7日）らがいる。また同7勝の武藤俊憲（3月10日）、同5勝の高山忠洋（2月12日）といった“いぶし銀”も名を連ねている。■1966（昭和41）年今年、還暦を迎える選手も多い。国内男子ツアー通算8勝で、現在はシニアツアーでも活躍する鈴木享（5月28日）、同6勝の“怪物”川岸良兼（12月6日）や、女子ツアーでは1999年の賞金女王に輝いた村口史子（8月30日）、93年の「日本女子プロ選手権」覇者の原田香里（10月27日）がいる。■1954（昭和29）年72歳を迎える年男には、国内男子ツアー通算48勝の中嶋常幸（10月20日）、同11勝の飯合肇（3月12日）といった“レジェンド”が名を連ねる。また女子ツアーで通算18勝を誇る実力者・日蔭温子（4月23日）もそのひとり。■1942（昭和17）年中嶋常幸のみならず、“AON”のひとりで今年84歳になる青木功（8月31日）も年男だ。昨年12月23日には“盟友”の尾崎将司さんが亡くなるという悲しいニュースも飛び込んできたが、残された2人が、引き続き日本ゴルフ界に力を注いでくれるはずだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
お正月にピッタリ！ 女子プロたちのドレス姿を一挙公開
初々しい！ 成人式を迎えたハタチの原英莉花【写真】
女子プロにお願い！「髪ほどいてください」【写真】
懐かしい！ 若かりし頃のAON【写真】
不倫報道、大会中止… 混乱の幕開けと、新時代の兆し【国内男女10大ニュース・前編】
【写真】謹賀新年！ 女子プロの振り袖姿を集めました！
■2002（平成6）年昨年の国内女子ツアーで年間女王を戴冠した佐久間朱莉（12月11日）と、男子の賞金王に輝いた金子駆大（こうた、9月4日）の2人は奇しくも同学年で、ともに午年。佐久間は連続女王はもちろん、メジャー優勝を目標に掲げ、まい進する。金子は米最終予選会で13位になり下部のコーンフェリー・ツアー出場権を獲得。賞金王の資格でDPワールド（欧州）ツアーへの参戦権も得ているため、この2つを天秤にかけ海外進出に打って出る年になる。この他、女子では昨年米ツアーでともに1勝を挙げた明愛、千怜の岩井姉妹（7月5日）や、国内ツアー通算1勝の内田ことこ（10月4日）らがいる。男子も久常涼（9月9日）や、山下美夢有の弟・勝将（まさゆき、12月29日）らが年男だ。■1990（平成2）年ツアー通算7勝で2013年賞金女王の森田理香子（1月8日）が、間もなく36歳を迎える。1次で敗退したが昨年末のQTに参加するなど、ツアー本格復帰の動きも見えるだけに、今後も注目されそうだ。また、こちらも19年に一度ツアー引退を表明したものの、昨年復帰した通算3勝の大江香織（4月5日）、通算1勝の藤本麻子（5月28日）らが該当する。男子では通算3勝の大槻智春 （1月26日）や同1勝の小鯛竜也（2月1日）、同2勝の秋吉翔太（7月22日）ら。“再び一花咲かせたい”という選手も多く、力を発揮したいところだ。■1978（昭和53）年男子は選手会長を務める通算19勝の谷原秀人（11月16日）や、昨年ツアーの第一線から退く決意を表明した14年賞金王の小田孔明 （6月7日）らがいる。また同7勝の武藤俊憲（3月10日）、同5勝の高山忠洋（2月12日）といった“いぶし銀”も名を連ねている。■1966（昭和41）年今年、還暦を迎える選手も多い。国内男子ツアー通算8勝で、現在はシニアツアーでも活躍する鈴木享（5月28日）、同6勝の“怪物”川岸良兼（12月6日）や、女子ツアーでは1999年の賞金女王に輝いた村口史子（8月30日）、93年の「日本女子プロ選手権」覇者の原田香里（10月27日）がいる。■1954（昭和29）年72歳を迎える年男には、国内男子ツアー通算48勝の中嶋常幸（10月20日）、同11勝の飯合肇（3月12日）といった“レジェンド”が名を連ねる。また女子ツアーで通算18勝を誇る実力者・日蔭温子（4月23日）もそのひとり。■1942（昭和17）年中嶋常幸のみならず、“AON”のひとりで今年84歳になる青木功（8月31日）も年男だ。昨年12月23日には“盟友”の尾崎将司さんが亡くなるという悲しいニュースも飛び込んできたが、残された2人が、引き続き日本ゴルフ界に力を注いでくれるはずだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
お正月にピッタリ！ 女子プロたちのドレス姿を一挙公開
初々しい！ 成人式を迎えたハタチの原英莉花【写真】
女子プロにお願い！「髪ほどいてください」【写真】
懐かしい！ 若かりし頃のAON【写真】
不倫報道、大会中止… 混乱の幕開けと、新時代の兆し【国内男女10大ニュース・前編】