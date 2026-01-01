大人気グループ・Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）がこのほど、デイリースポーツの新春独占インタビューに応じた。メンバーを冷静に分析する知的なプロデューサー的な目線も持つ佐久間が思う、メンバーの「推しポイント」を紹介してもらった。

◇ ◇

（目黒）蓮は一つのことに一生懸命。自分でも不器用と言っていますが、だからこそ普通ではたどり着かない深いところに触れている。スーパーなカリスマ性というキャラではなくスーパー努力家。

阿部（亮平）ちゃんはインテリのイメージがある中で、今は「ＺＩＰ！」のパーソナリティも務め、自分のイメージが固まったんじゃないかな。見ている人もですけど、自身も固まったと思うので、楽しみです。

（渡辺）翔太は僕と同じで、自分の好きなことをやりたい人だから、自由に楽しんでほしいなと思います。やりたいことをやっていてほしいな。変に背負わないでほしいなと思います。

向井（康二）は、彼はあのままがいいんです。あのままでいてほしい。一番自由にできる…。本当は、逆に縛った方が面白いんですけどね（笑）。でもそれを分かった上で自由にいてほしいと思います。

岩本（照）はストイックさを分かりやすく表現してる。肉体系のイメージから自分でマラソン大会に出たり山に行ったり。自分の中のワイルド感、アウトドア感を出すようになってきましたね。

（宮）舘（涼太）さまはバラエティーの人。もともと好きではなかったと思うけど、自分ってこれでいいんだって気づけたことがすごい。そりゃ魅力的だよなってみんな思ってる。今、覚醒しているので。

深澤（辰哉）は優しい人です。でも、僕がすごいなと思うのは、優しさもそうですが、自分の変なところとか弱みをちゃんと出せる。“負け顔”が出来るのがすごいんですよね。

ラウールはＳｎｏｗ Ｍａｎのセンターでスーパーモデル。でも最近はバラエティーが楽しい時期。そこに入ったと思うので、めちゃめちゃ楽しいはず。生き生きしていますね。