2026年はサッカー・ワールドカップ（W杯）2026が、カナダ・米国・メキシコの3か国共同開催で行われる。6月から7月にかけて実施される本大会では、過去最多となる48もの出場国が激突。前回のカタール大会で、強豪のドイツとスペインを破った日本代表「森保ジャパン」は初のベスト8に挑む。

「サッカーの宮さま」と呼ばれた故高円宮さまの遺志を継ぎ、JFA（日本サッカー協会）の名誉総裁を務める高円宮妃久子さまは前回W杯の際、現地でサムライブルーをイメージした青色のスーツを着て、歴史的な逆転勝利となったスペイン戦を応援された。そのお姿に、インターネット上で「勝利の女神」と讃えるツイートも相次いだ。このW杯イヤーの幕開けに当たり、皇室とサッカーの深い縁を紐解いてみたい。

勝利の女神、再び！

公的な韓国ご訪問

現代皇室と日本サッカーの関係性は多岐にわたり、J1リーグはじめJリーグカップに並んで国内三大タイトルとされる「天皇杯」、女子の地域代表やWEリーグ、なでしこリーグ1部のチームなどが鎬（しのぎ）を削る「皇后杯」、U-18（18歳以下）のチームによる「高円宮杯」などの大会が存在する。

高円宮さまは1987年にJFAの名誉総裁にご就任。2002年にはW杯日韓大会の開催期間中だった5月末、久子さまとご夫妻で公式な立場で韓国を訪問し、開会式にも出席され、19の試合をご観戦になった。血縁者の葬儀出席など私的なものを除く、公的な皇族の韓国訪問は、高円宮夫妻が第二次世界大戦後初めてという、歴史的な出来事だった。

皇室と日本サッカー協会とのつながりは、高円宮さまがこの名誉総裁の職に就かれたことに始まる。Jリーグが開幕する6年前で、当時はまだ日本代表のW杯の出場経験がなく、1968年のメキシコシティ五輪で銅メダルを獲得して以降、長く続いていた低迷期を日本サッカー界が脱していく起点となった。

その高円宮さまの名を冠した「高円宮杯」は、次代を担う高校生たちが、リーグ戦で日本の頂点を目指す“晴れ舞台”となっている。正式名は「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ」で、全国のトップレベル計24チームが激闘を繰り広げる。高校のサッカー部とJリーグのユースチームが公式戦で真剣勝負を展開する、高校世代で最高レベルのリーグ戦だ。JFA関係者は「高円宮さまのサッカー界へのご貢献に敬意を表してお名前を戴いた」と解説する。

だが、高円宮さまは日韓W杯の閉幕から約5か月後の11月21日夕、東京・赤坂の在日本カナダ大使館で不整脈による心室細動で突然倒れ、帰らぬ人に。まだ47歳のあまりにも若すぎる死だった。しかし高円宮さまのサッカー愛と情熱は、共に日本サッカー界のために尽力されていた久子さまに受け継がれ、翌2003年3月に後任の名誉総裁に就任された。もともと久子さまは、英ケンブリッジ大学へご留学中はイングランド1部リーグ、チェルシーの熱狂的なファンでもあった。

ドラクロワの名画

名誉総裁ご着任後は日本代表戦だけでなく、Jリーグ公式戦はもちろん、高円宮杯の試合にも頻繁に足を運ばれ、選手やスタッフらを激励されてきた。W杯の現地観戦はカタール大会が7度目となり、第2戦のコスタリカ戦と第3戦のスペイン戦に応援のため駆け付けたほか、キャンプ地にも足を向けられ、森保ジャパンのメンバーらを元気付けられた。

スペイン戦での久子さまは、日本代表エンブレムのネイルをして応援。勝利の瞬間は右手を上げて笑顔でガッツポーズされたが、そのご様子はフランスの画家ウジェーヌ・ドラクロワの名作で、パリのルーブル美術館所蔵の「民衆を導く自由の女神」と重ねられ、称讃された。

実は、サッカーと皇室の歴史はもっと遥かに古いことは、あまり知られていない。

日韓大会や、日本が初出場を果たしたフランス大会で代表チームが実際に使用したサッカーボールが奉納されている神社が京都市上京区にある。この白峯神宮はスポーツの鎮守として知られ、1868年の創建で主祭神は崇徳天皇と淳仁天皇。その敷地は蹴鞠の宗家だった飛鳥井家の邸宅跡ということもあって、蹴鞠そのものの守護神が摂社（境内の神社）には祀られており、蹴鞠の碑が建っている。

蹴鞠は蹴球（サッカー）のルーツとの説もあり、白峯神宮の境内にはJリーグや日本代表の選手が奉納したボールが多数飾られ、多くの代表ファンも必勝祈願に訪れている。毎年4月と7月には蹴鞠奉納が、例祭の行事の一環で行われている。蹴鞠は1400年前に中国から伝えられたといわれる球戯で、日本では独自の発展を遂げてきた。

皇室と蹴鞠の接点を物語る上で、欠かせないエピソードがある。645年の「大化の改新」の立て役者とされる中大兄皇子（後の天智天皇）と藤原（中臣）鎌足が、奈良の旧法興寺（飛鳥寺）で行ったのが最初とされ、『日本書紀』にも記述がある。本文には「中大兄皇子が毱（鞠）を打った際に、皇子の皮鞋（靴）が鞠とともに脱げ落ちたのを中臣鎌足が拾ったのがきっかけで、二人は親しくなった」と綴られている。

宮内庁関係者は「大化の改新の経緯には諸説ありますが、蹴鞠がこの歴史的な政治改革の起点になった可能性があるというわけです」と語る。また安徳天皇の弟で、1198年に生前退位した後鳥羽上皇は蹴鞠の名手だったとの逸話も残る。29歳だった1208年、所有していた水無瀬離宮に蹴鞠の達人たちを集め、蹴鞠の会を開催。後鳥羽上皇は会の当日、蹴鞠を落とさずに2000回蹴り続けることに成功したと言われる。

前出の宮内庁関係者は「詳細は分かりませんが、後鳥羽上皇は、いわゆるリフティングの名人だったのでしょう」と推察する。

神武東征とJFA

京都御所には蹴鞠をしている様子が描かれた杉戸絵があり、御所内の「小御所」とその北側にある「御学問所」の間にある小庭は「蹴鞠の庭」と呼ばれている。この場所で行われた蹴鞠の催しを、御学問所から歴代の天皇が当時、観覧していたとされる。

現在の蹴鞠は1907年に明治天皇の下賜金によって有志による保存会「蹴鞠保存会」が結成され、日本の伝統文化として厚く保護。京都御所で春と秋に行われる特別公開「宮廷文化の紹介」の際には蹴鞠が披露されている。京都に鎮座する皇室ゆかりの下鴨神社（賀茂御祖神社）では毎年1月4日に「蹴鞠初めの儀」が伝統行事として執り行われてきた。

こうした皇室との様々な縁もあって、JFAのシンボルマークは、神武天皇の“東征”を導いたとされる八咫烏となっている。

高円宮さまが学生時代に留学先として選ばれ、残念ながら在日本大使館で病に倒れられたカナダで今年、初めてW杯が行われる。久子さまはJFA名誉総裁として今回も観戦に行かれるものとみられ、3女の守谷絢子さんも日加協会の名誉総裁として訪問されることも検討されている。日加協会の名誉総裁職は高円宮さまから久子さま、そして2018年に絢子さんへと引き継がれたものだ。彼の地でサムライブルーが悲願のベスト8以上を達成できるかどうか。高円宮さまも、天から固唾をのんで見守られることだろう。

