しし座は「自分の気持ちに寄り添うと未来を引き寄せられる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年1月1日〜1月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

とんでもなく激しい丙午（ひのえうま）の2026年がいよいよ幕開け！ この1年は【人類の大転換点】にもなりうる誰にとっても重要な年だから、時代の変化に取り残されないよう、意識性を高めて、新たな流れにいち早く飛び乗っていく覚悟が求められるわよ！

とりあえず開運のために必要なのは、1月7日に迎える『レグルス食』のパワーにあやかっていくこと！ 実を言うと2026年はレグルス食が3回も用意されていて、しし座の心臓を象徴するレグルスの霊力が繰り返し流れ込むのよね♪ 古代ではロイヤルスターとして崇拝されていた恒星レグルスのキーワードは、勝利・栄光・成功・権力・カリスマ性など。ここだけの話、お月さまがしし座の心臓を呑み込む3度のレグルス食にあやかることが、実は2026年の運氣を味方につける最強の裏技になっているわよ☆

さて、1度目のレグルス食を迎えるのは7日の午前1時17分頃。そこから24時間以内のタイミングで【わたしはレグルス食の神秘と共鳴します】と、声に出して唱えてみてちょうだい。そしてそのあとは3分間ほど時間をとって『2026年で大成功をつかんでいる自分の姿』を鮮明にイメージしていくのがGOOD。そうすれば、大宇宙のライオンハートがあなたの自己実現を後押ししてくれるはずよ♡

ちなみに1月21日以降は、天体たちが【みずがめ座】に密集していくことで、新たな未来を切り開くエネルギーが天から豊かに届けられるようになる！ ありえないようなチャンスや人智を超えた引き寄せが、電撃的に巡ってくる時期にもなっているから、これまでの固定観念を手放して心をオープンにしておくことが大切よ♡ 宇宙は『無限の可能性に満ちた未来』に私たちを導こうとしているってコトをとりあえず知っておいてちょうだいね☆

■しし座へのメッセージ

自分の感情を抱きしめてあげると幸運が舞い込んでくる時期！ 今月は自分の気持ちに寄り添うと吉なのが、しし座のあなた!! うれしいことがあった時は身体全体で喜びを表現し、悲しいことがあった時は思いっきり泣いて心をいたわる……そうすれば凝り固まっていたハートが解放されて、「新しい自分」に生まれ変わることができるのよね♪

こうして、復活と再生を遂げたあなたは完全無欠な存在☆ 次々と望む未来を引き寄せられるようになると思うわよ♡

しし座のマジカルアイテム

ゴールドのクロスネックレス

ゴールドのクロスネックレスを所有するとレグルスパワーと共鳴できるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）