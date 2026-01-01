2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

牡牛座（4/20-5/20）

今月は視野を広げることが開運のカギ。学びや挑戦、価値観のアップデートが促されそう。仕事運は、専門知識の習得や資格、研修などが評価につながる時。すぐに結果が出なくても、長期的に見れば確実な財産になります。恋愛運は精神的なつながりが深まる時。価値観を語り合える相手とのご縁が強まります。旅行先や学びの場での出会いにも期待できそうです。

《ラッキースポーツ》ヨガ

《牡牛座のスポーツ選手》アーロン・ジャッジ（MLB／ニューヨーク・ヤンキース）1992年4月26日生まれ、三笘 薫（プレミアリーグ／ブライトン）1997年5月20日生まれ、河村 勇輝（NBA／メンフィス・グリズリーズ）2001年5月2日生まれ

どんなスタートでも、今のあなたにはぴったりのタイミング。無理なく、自分らしく進んでいきましょう。

（占い：フレイヤ藤子）