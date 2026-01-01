2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

双子座（5/21-6/21）

今月は表面よりも「内側」に意識が向かう月。人との深い関係性やお金の共有、心の変化がテーマになります。仕事運は、チームや共同プロジェクト、裏方的な役割が評価されやすい時。表立った成果より、縁の下の力持ちとしての貢献が信頼につながります。恋愛運は、心の奥まで踏み込むような関係に進展しやすい時。一方、曖昧な関係は整理される傾向もあります。

《ラッキースポーツ》自重トレーニング

《双子座のスポーツ選手》菊池 雄星（MLB／ロサンゼルス・エンゼルス）1991年6月17日生まれ、スコッティ・シェフラー（ゴルフ）1996年6月21日生まれ、久保 建英（ラ・リーガ／レアル・ソシエダ）2001年6月4日生まれ

新しいことを始めるのに、特別な理由はいりません。心の声に従って、一歩ずつ動いてみてくださいね。

（占い：フレイヤ藤子）