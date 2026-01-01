2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

蟹座（6/22-7/22）

今月は人との関係性が運気を左右します。「一人より二人」がキーワード。仕事運では、交渉や契約、クライアント対応が重要になりそう。相手の立場を尊重し、歩み寄る姿勢が成功を引き寄せます。恋愛運は絶好調。パートナーがいる人は関係が次の段階へ進みやすく、結婚や同棲の話が浮上する可能性も。フリーの人は「対等な関係」を築ける相手との出会いに期待。

《ラッキースポーツ》テニス

《蟹座のスポーツ選手》大谷 翔平（MLB／ロサンゼルス・ドジャース）1994年7月5日生まれ、吉田 正尚（MLB／ボストン・レッドソックス）1993年7月15日生まれ、アーリング・ハーランド（プレミアリーグ／マンチェスター・シティ）2000年7月21日生まれ

少しずつでもいいから、自分にできることを積み重ねて。それが新しい幸運への道になっていきます。

（占い：フレイヤ藤子）