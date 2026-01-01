2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

獅子座（7/23-8/22）

1月は「日常を整える」がテーマ。仕事の効率化や健康管理を意識すると運気も上昇しそう。仕事運は忙しくなりますが、ルーティンの見直しや業務改善で評価アップ。細かな作業やサポート役も手を抜かないことが信頼につながります。金運は安定。健康や仕事道具への投資は◎。また、恋愛運はやや現実的。派手な演出より、実務的なサポートが喜ばれそうです。

《ラッキースポーツ》ウォーキング

《獅子座のスポーツ選手》ダルビッシュ 有（MLB／サンディエゴ・パドレス）1986年8月16日生まれ、ヤニク・シナー（テニス）2001年8月16日生まれ、鈴木 彩艶（セリエA／パルマ）2002年8月21日生まれ

少しずつでもいいから、自分にできることを積み重ねて。それが新しい幸運への道になっていきます。

ほかの星座についてもご紹介していますので、是非チェックしてくださいね。

【SDAA12星座占い】2026年1月の運勢は？

（占い：フレイヤ藤子）