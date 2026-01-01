2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

乙女座（8/23-9/22）

今月の乙女座は、創造性や恋愛運が高まります。全体運は明るく、心が弾む出来事が増えそう。仕事運では、企画やアイデア、表現力が評価されやすい時。堅実さに加えて遊び心を出すことで注目度がアップします。金運は趣味や楽しみに使いすぎ注意。ただし、自己表現につながる出費はプラス。恋愛運は好調。デートや共通の趣味で関係が深まるでしょう。

《ラッキースポーツ》ダンス

《乙女座のスポーツ選手》今永 昇太（MLB／シカゴ・カブス）1993年9月1日生まれ、ルカ・モドリッチ（ラ・リーガ／レアル・マドリード）1985年9月9日生まれ、上田 綺世（エールディヴィジ／フェイエノールト）1998年8月28日生まれ

可能性は、もうあなたのすぐそばにあります。今年のはじまりが、明るい希望に満ちたものになりますように。

ほかの星座についてもご紹介していますので、是非チェックしてくださいね。

（占い：フレイヤ藤子）