2026年1月の運勢の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

天秤座（9/23-10/23）

今月は心の居場所を整える月。家庭やプライベート、心の安定がテーマになります。仕事運は表立った動きより、足元固めが大切。環境整備や長期で計画していることがあれば見直しを行うのに向いている時期です。金運は住まいや家族に関する出費が増えやすいものの、必要経費と割り切ると◎。恋愛運は安心感が鍵。家庭的な魅力が高まり、真剣な関係に発展するかも。

《ラッキースポーツ》ピラティス

《天秤座のスポーツ選手》テオスカー・ヘルナンデス（MLB／ロサンゼルス・ドジャース）1992年10月15日生まれ、マックス・フェルスタッペン（F1／ レッドブル）1997年9月30日生まれ、町野 修斗（ブンデスリーガ／ホルシュタイン・キール）1999年9月30日生まれ

年のはじまりは、心を整えるチャンスでもあります。静かな時間を大切に、自分のペースで動き出してみてくださいね。

ほかの星座についてもご紹介していますので、是非チェックしてくださいね。

【SDAA12星座占い】2026年1月の運勢は？

（占い：フレイヤ藤子）