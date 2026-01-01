「言った言わない」でトラブルが起きる本当の理由

人の「思い込み」は怖い、というお話

今日は、「思い込み」がいかに怖いかというお話をしたいと思います。

なぜ急にそんな話をしようと思ったかというと、実は先日、私自身に衝撃的な出来事があったからです。

パートナーとのLINEでの行き違い

まず前提として、私とパートナーの働き方の違いについてお話しします。パートナーはいわゆるカレンダー通りの勤務形態です。一方、現在の私は週1回、友人のクリニックで診察をする以外は、執筆や収録、配信など自宅での仕事が中心です。

そのため、基本的には週末に一緒に過ごすことが多いのですが、パートナーは祝日がある週でも、あえて出勤して仕事を片付け、その分の振替休日を別の日に当てて旅行に行く、といったスタイルをとっています。ですから、祝日でも基本的には仕事へ行くことが多いのです。

そんな中、次の祝日について、予定を立てようと思い、LINEで「この日、休み？」とパートナーに尋ねました。すると彼からは「仕事だよ」と返信がありました。

私はこれを読んで、てっきり「休みだよ」と書いてあると思い込んでしまったのです。「普段は仕事だけど、今回は休みなんだ！ ラッキー！」と喜び、勝手に自分の予定を調整していました。

自分の都合の良いように記憶を書き換えてしまう

後日、その話題になったときのことです。「今度の祝日、久しぶりにお休みだね」と私が言うと、パートナーはキョトンとして「いや、普通に仕事だよ？」と言うではありませんか。

私は耳を疑いました。「いやいや、LINEでしっかり『休みだよ』って送ってくれたじゃん！」と言い張りました。しかし、彼は否定します。そこでお互いにLINEの履歴を確認してみることになりました。

検索して画面を見てみると……そこにはしっかりと、「仕事だよ」と書かれていたのです。私は思い込みが激しいほうだという自覚はありましたが、これには驚愕しました。「絶対に間違いない」と鮮明に記憶していたはずなのに、完全に思い込みだったのです。

ここから痛感したのは、「人間は自分の知りたいように情報を書き換え、聞きたい情報しか頭に入れない」ということです。

今回はLINEという「証拠」があったから良かったものの、もし口頭だけのやり取りだったら、「言った、言わない」の喧嘩になっていたかもしれません。

ネット社会における情報の偏りと、伝える難しさ

この話は、個人のやり取りだけでなく、世の中全体にも当てはまることだと思います。特にネット時代である現代は、情報があふれかえっています。「Aは正しい」という情報もあれば、「Aは正しくない」という情報も無数に存在します。

本来であれば、一次情報（大元のデータ）や論文を調べて真偽を確認する必要があります。しかし、ブログやSNSでは、不確かな情報でも堂々と、もっともらしく語られています。そうなると、私たちは無意識のうちに「自分が信じたい情報」「自分にとって都合の良い情報」ばかりを集めてしまい、思い込みを強化させてしまうのです。

今回の私のように、文字という証拠を見てすら勘違いをするのですから、不確かな情報の中ではなおさらでしょう。

重要なことは「丁寧に、何度でも」伝える

この経験を通じて得た教訓は、「何が真実かは、聞きたい情報しか聞かない人間のフィルターを通すとわからなくなる」ということです。だからこそ、誰かに大事な情報を伝えるときは、「相手はこちらの意図通りに受け取っていないかもしれない」という前提に立つべきです。

一度さらっと言ったくらいでは伝わりません。相手は聞き逃しているか、あるいは私のように真逆に解釈している可能性すらあります。

●しっかりと、何度も告知をする

●誰にでもわかるように、丁寧に説明する

これくらいやって初めて伝わる、という認識でちょうど良いのだと思います。そして同時に、自分自身もまた「見たいものしか見ていない」可能性があることを自覚し、情報の根本をしっかり確認する癖をつける必要があると、強く反省しました。

人の思い込みの力は、本当に侮れません。

