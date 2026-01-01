2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

蠍座（10/24ｰ11/22）

今月はコミュニケーションが活発化。全体運は軽やかで、フットワーク良く動くほどチャンスが増えます。身近な人との情報交換や、ちょっとした外出、学び直しが運気アップのきっかけに。仕事運では、交渉やプレゼンが好調。スピード感を意識することがカギになります。金運は小さな収入アップの兆し。恋愛運は何気ないやり取りから恋が始まる可能性もありそうです。

《ラッキースポーツ》フットサル

《蠍座のスポーツ選手》松井 裕樹（MLB／サンディエゴ・パドレス）1995年10月30日生まれ、冨安 健洋（プレミアリーグ／アーセナル）1998年11月5日生まれ、渋野 日向子（ゴルフ）1998年11月15日生まれ

あわてなくても大丈夫。整えながら、進めばいい1年になります。

（占い：フレイヤ藤子）