ニューヒーロー誕生の予感！大分鶴崎の２年生FWが予選から５戦連発！１回戦ではなんとシュート９本「前の試合であれだけ外したんで…」【選手権】
［高校選手権・２回戦］大分鶴崎（大分）１−０奈良育英（奈良）／12月31日／ゼットエーオリプリ
ニューヒーロー誕生の予感だ。
12月31日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の２回戦で、大分鶴崎が奈良育英に１−０で勝利。３回戦に進出した。
この試合で、値千金の決勝点ゴールを叩き込んだのが２年生FWの山下紫凰だ。左ウイングの木許央雅は鋭い突破から送り込んだクロスを左足で捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
山下はこれで、１回戦の山形明正戦に続いて今大会２戦連発。その初戦では一人で９本のシュートで１点しか決められなかったこともあり、「前の試合目であれだけ外したんで、次は絶対決めるという気持ちを持っていました。決められたのは本当に嬉しいです」と喜びを語った。
続けて、「自分たちらしさが出せたのは点を決めるまでだったんで。そこから、相手に押し込まれてきつい中だったんですけど、３年生が守ってくれて。３年生のおかげで勝てたなという感じです」と先輩への感謝も口にした。
大分予選の準々決勝から５試合連続ゴールで、予選を合わせると７試合で10得点となった。なぜ、点を取れるのか。
「自分は一人で行ってシュートを決めるのは少ないんで。今日は央雅君だったんですけど、味方から、先輩からパスもらって決めることが多いんで。自分が全部決めたっていうよりは、味方を信じたから、いけたかなって思います」
あくまで謙虚なストライカーだが、初戦では一人で持ち込んでゴールも決めた。フィニッシュワークが多彩で、今後が楽しみな点取り屋だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「ワールドクラスだ」日本の高校生DFが決めた“衝撃のスーパーゴール”が海を越えて話題に！海外メディアも驚愕「驚異的なロングレンジ弾」【選手権】
ニューヒーロー誕生の予感だ。
12月31日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の２回戦で、大分鶴崎が奈良育英に１−０で勝利。３回戦に進出した。
この試合で、値千金の決勝点ゴールを叩き込んだのが２年生FWの山下紫凰だ。左ウイングの木許央雅は鋭い突破から送り込んだクロスを左足で捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
続けて、「自分たちらしさが出せたのは点を決めるまでだったんで。そこから、相手に押し込まれてきつい中だったんですけど、３年生が守ってくれて。３年生のおかげで勝てたなという感じです」と先輩への感謝も口にした。
大分予選の準々決勝から５試合連続ゴールで、予選を合わせると７試合で10得点となった。なぜ、点を取れるのか。
「自分は一人で行ってシュートを決めるのは少ないんで。今日は央雅君だったんですけど、味方から、先輩からパスもらって決めることが多いんで。自分が全部決めたっていうよりは、味方を信じたから、いけたかなって思います」
あくまで謙虚なストライカーだが、初戦では一人で持ち込んでゴールも決めた。フィニッシュワークが多彩で、今後が楽しみな点取り屋だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「ワールドクラスだ」日本の高校生DFが決めた“衝撃のスーパーゴール”が海を越えて話題に！海外メディアも驚愕「驚異的なロングレンジ弾」【選手権】