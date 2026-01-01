ニューヒーロー誕生の予感！大分鶴崎の２年生FWが予選から５戦連発！１回戦ではなんとシュート９本「前の試合であれだけ外したんで…」【選手権】

ニューヒーロー誕生の予感！大分鶴崎の２年生FWが予選から５戦連発！１回戦ではなんとシュート９本「前の試合であれだけ外したんで…」【選手権】