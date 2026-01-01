ことし2026年前半の山口県内の主な予定をお伝えします。

■山口県知事選挙

まずは1月22日告示の県知事選挙。これまでに現職と新人2人のあわせて3人が立候補を表明していて投開票は2月8日です。





■レノファ山口 J2への道

Jリーグの秋春制への移行ため、2月から6月にかけて明治安田Jリーグ百年構想リーグが開催されます。レノファの初戦は2月8日でこのリーグを経て「秋」から、J2復帰をかけたレノファ山口の本格的な戦いがはじまります。

■上関町議会議員選挙

2月には上関町議会議員選挙が17日告示、22日投開票の日程で行われます。

使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画が争点となるのは必至で、この計画をめぐっては施設の規模などを示す「事業計画」も来年示される見通しです。

また上関町長の任期も10月22日までで、ことしも中間貯蔵施設の建設計画をめぐり、さまざまな動きがありそうです。

■旧長生炭鉱で大規模潜水調査

去年、はじめて遺骨が回収された宇部市の旧長生炭鉱。2月にはさらに海外ダイバーも参加する大規模潜水調査が行われる予定です。



1942年の水没事故で183人が犠牲となった長生炭鉱では事故直後に坑口が閉じられましたが、遺骨収集を目指す市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」によって再び開けられました。

その後、坑口からの潜水調査では遺骨の発見に至りませんでしたが去年８月、沖にある排気塔＝ピーヤからの潜水調査で人の足の骨や頭蓋骨などが回収されています。



しかし遺骨のDNA鑑定は行われておらず、会では、来年２月に大規模な潜水調査を行うとともに、独自鑑定への準備も進めていく予定です。

■周南コンビナート沖で不発弾処理

3月上旬には、周南コンビナートの海底で発見された不発弾の処理が行われる予定となっています。



この問題は去年９月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で、250ｋｇ爆弾とみられる不発弾が見つかったもので、現地での爆破処理に向け、周辺の構造物を守るための大型の土のうの設置作業も行われる予定です。

