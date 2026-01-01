【実話】産後すぐに夫が大麻所持で逮捕される!?警察から突然の電話で涙が止まらない妻【作者に聞く】
【漫画を読む】夫が逮捕されたと聞いて、涙が止まらない妻だが…!?
Reina(@Reina770)さんは現在もブログで『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』という作品を連載中。0日婚で幸せな結婚をしたのもつかの間、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回はReinaさんの体験談をリアルに描いた2作品をお届けするとともに、一緒に暮らしていた当時の夫の行動についても話を聞いた。
■大麻所持で逮捕される夫
先日夫のヤマトと喧嘩をして以来、まともにヤマトの顔が見られないレイナ。会社で3連休取れたので、レイナは気分転換をしにリウ君と実家へ帰省することに。実家でゆっくりしていると、ヤマトから「家が静かで寂しいよー」などのメッセージが届く。レイナもヤマトと離れて寂しいと思っている気持ちに気が付き、『大丈夫…まだやり直せる』と心の中で自分に言い聞かせていた。
帰る日になり、母と姉が車で途中の駅まで送迎してくれることに。サービスエリアでトイレに寄っていると、突然スマホに警察から着信が入る。ヤマトが事故に巻き込まれたのかと思いながら電話に出ると、なんと「ご主人を大麻所持で逮捕しました」と告げられる。レイナは突然のことで頭が真っ白になり、しばらくの間リウ君を抱き抱えながら放心状態になってしまうのであった…。
ヤマトさんが大麻所持で逮捕され、Reinaさんに「一緒に暮らしていて不自然な行動などはなかったのか」を聞いてみると「当時はヤマトを気に掛ける余裕がありませんでした。仕事の時間帯もすれ違っていたため、今思えば不自然だったなと思う行動も、そのころは全く気になりませんでした」と話してくれた。
■「0日婚」で結ばれた2人
リゾートバイト先で住み込みで働き始めたレイナ(26歳)。結婚をあきらめかけていたレイナだが、出会って間もないキッチンスタッフのヤマト君(28歳)から「俺と結婚しない？」といきなりプロポーズをされる。
けれど職場ではヤマト君の元カノも働いていて、レイナは元カノに嫉妬されて意地悪をされてしまう…。元カノの嫌がらせはエスカレートしていき、それに気が付いたヤマト君はレイナを必死で守ろうとする。その後2人は困難を乗り越えて、めでたく結婚をするのである。
今回はReinaさんの体験談をリアルに描いた2作品を紹介した。SNSやブログではそのほかの作品も投稿されているので、興味がある人はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：Reina(@Reina770)
