『夜ふかし』フェフ姉さん、9キロダイエットに挑戦 キックボクシングのプロデビュー戦へ
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 元日SP』（後9：00〜後11：10）が、きょう1日に放送される。
【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん
今回は、2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんが登場する。
フェフ姉さんは1年前、見事キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなった。しかし、その後、運転免許取得に時間をとられてしまい、キックボクシングの練習を休みがちになってしまっていた。無事免許も取得していよいよプロデビュー戦、という頃にはすっかりたるみきった体に。プロテスト当時と比べて10キロ増量し、デビュー戦どころではなくなってしまったフェフ姉さんはダイエットを決意する。
目標は35日間で9キロの減量。番組から4つのトレーニングを提案し、フェフ姉さんがその中から何をどのくらい続けるかを決める。はたして姉さんを待ち受ける過酷なダイエットとは何なのか。そしてダイエットに成功し目標体重に戻すことはできるのか。
