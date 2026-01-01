『格付けチェック』今夜見どころ、A5ランクの米沢牛…「絶対ありえへん」はイノシシ肉
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』が、きょう1日に放送される（後5：00〜9：00）。
【集合ショット】豪華ゲストが勢ぞろい！格付けチェック挑戦者
浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。
今回、芸能人たちにとって最大の試練となるのが最終チェックの「しゃぶしゃぶ」。A5ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極める3択だが、正解以外の残り2つはなんと豚肉とイノシシ肉。この「絶対ありえへん」のどちらを選んでもその瞬間に、どのランクの芸能人も一発で消えてしまう。このチェックには、2024年秋の最終チェック「うな重」で浜田が作ったナマズ重を選んで消えた伊野尾慧、22年正月の最終チェック「牛肉」で豚肉を選んで不正解だった郷ひろみらが参戦する。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム？？？？：GACKT、？？？？
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
