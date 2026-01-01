『夜ふかし』“桐谷さん”、年末大掃除に密着 秘蔵コレクション、過去にまつわるカセットテープ登場
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 元日SP』（後9：00〜後11：10）が、きょう1日に放送される。
【番組カット】段ボールが山積み…困っている桐谷さん
今回は、プロ棋士で、多くの株を保有する投資家・桐谷広人さん（76）が登場。桐谷さんは、日々の生活を優待だけで賄うのは当たり前、むしろ山ほどある優待券を使い切らねばという使命感から、自転車で爆走する生活を送っている。
前回のスペシャルで少しだけ部屋を片付けた桐谷さん。しかし、スペースを確保するためにさまざまな荷物を動かしているうちに読みたくなった本が見当たらなくなってしまった。そこで今回は、前回とは別の部屋の荷物を一気に整理することに。昔読んでいた本や将棋関係の切り抜き、桐谷さん秘蔵のコレクションなどが発掘される中、前回も少しだけ出てきた桐谷さんの過去にまつわるカセットテープが登場。スタッフと一緒に改めてテープを聞いてみる。いったい過去に何があったのか。
そして、優待券を使いまくる日常にも密着。優待券で映画を見まくった桐谷さんが選ぶ2025年の映画ランキングも発表する。
