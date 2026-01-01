Image: Raymond Wong / Gizmodo

2025年は、Meta（メタ）を筆頭に多くのスマートグラスが発売されました。スポーツに特化したモデルや、没入感にこだわったXREAL、生産性向上を目指したEvenなど、各社・各モデルが試行錯誤を繰り返し、スマートグラスの正解を叩き出そうと躍起になっています。

これまで、さまざまなスマートグラスを試してきた米GizmodoのJames Pero記者は、テクノロジー界隈で流行しつつある「アンビエントコンピューティング」という概念にフォーカスして、今年のスマートグラスを総括しています。

次なるテクノロジーは「脱スマホ」か

英語で「周囲の」「環境の」を意味する“アンビエント”。アンビエントコンピューティングとは、ガジェットが背景に溶け込むような技術を指す言葉です。AlexaやGoogle Assistantといった音声アシスタントなどがその一例です。

Humaneのウェアラブルデバイス「Ai Pin」は、手のジェスチャーや音声入力でスマートフォンの操作ができるというもので、一時はスマートフォンに代わるデバイスとして注目を集めましたが、今年2月に発売からわずか1年足らずで販売とサービスが終了しました。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

アンビエントコンピューティングが目指すことのひとつは、スマホからの解放です。MetaのCTO、アンドリュー・ボズワース氏ら主要プレーヤーたちは、スマートグラスこそが、アンビエントコンピューティングを実現すると目論んでいるようです。

ボスワース氏は毎年恒例の年末のメッセージで、Metaの今後の展望について意見を述べました。当然のことながら、そこにはスマートグラスに関する話題がふんだんに含まれていました。その内容は以下のとおり。

手首装着型のデバイス「Meta Neural Band」と連携して使うデバイスが、当社初のスマートグラスでもあったのは偶然ではありません。これは、人々がコンピューターと関わる方法を根本的に変える、ハードウェアのさらなる進歩です。 これまで、デジタルライフは常に、周囲の現実世界から隔絶されたスクリーン上で行われてきました。人はどちらか一方を選ばなければならず、そして時間が経つにつれて、その選択を快く思わなくなる人が増えています。 ディスプレイグラスは、こうした選択をこれまでほど頻繁に迫られなくて済む時代へ向かう、大きな一歩なのです。

多くの人は、もっと今この瞬間を大切にし、スマホの通知に囚われたくないと思っているでしょう。2004年製のガラケーにダウングレードする以外に、それを実現する方法があればぜひ教えてほしいです。ボズワース氏の主張は、とても素晴らしい話に聞こえますが、別の言い方をすれば、全くの空想に過ぎないのです。

ボズワース氏や他のスマートグラスメーカーが主張する「スマホの画面に頼りすぎない」という論理は理解できます。しかし、スマホのように気を散らすものから解放されるのはそう簡単ではありません。同氏らが示唆するように、スクリーンが問題だとしたら、スクリーン付きのアイウェアが解決策になるというのはやや奇妙に思えます。

誰にも気づかれずに通知をチェックできる

今年のスマートグラス市場参入製品の多くはスクリーン付きで、実際に筆者はその多くを試してきました。 これらは、私たちが待ち望んでいたアンビエントコンピューターとは程遠いものです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

例えば、MetaのRay-Banスマートグラスは、ヘッドアップディスプレイ（HUD）を使って、テキストメッセージ、Instagramのメッセージ、その他のアラートなどを視界の周辺に表示します。かけている本人には十分にはっきりと表示されているはずですが、外から見ている人にはほとんど気づかれません。

この目立たないベールこそが、Meta Ray-Ban Displayをある意味で危険なものにしているのではと考えます。つまり、これは、スマートフォンとその画面から完全に離れる方法というよりは、誰にも気づかれずにスマートフォンをチェックする方法のように感じられるのです。

そしてスマートグラスのディスプレイの性質上、全く別の問題も生じます。アイコンタクトがとれないという点です。

レンズの中のスクリーンを見ているときは、スマホと同様に目の前の現実世界を見ていないことになります。集中力が途切れ、アイコンタクトも途切れます。また、他のデバイスと同じように、世界とのつながりも断ち切られてしまいます。

実際、一部の導波管（スマートグラスのレンズの中にある小さなスクリーン）は非常に明るいため、スマートグラスをかけている人の目が見えないほどです。目は心の窓などとも言いますが、スマートグラスをかけていたら誰とも心の距離を縮められないのではと危惧してしまいます。

結局、スマートグラスも画面からは逃れられない

そもそもスマートグラスは、“役に立つ”とか“楽しい”存在でなくとも、単なるガジェットとしておもしろいし、実際それで十分という人も多くいるでしょう。

筆者が納得できないのは、スマートグラスが結局のところ、頭に装着するもう一つのスクリーンにすぎないのに、それ以上の存在であるかのように語られることです。

この懐疑的な見立てが見事に外れて、ハードウェアと極めて洗練されたソフトウェアの組み合わせが、ついにアンビエントコンピューティングの謎を解き明かす日が来るのかもしれません。とはいえ個人的には、MetaやGoogleがどれだけ何十億ドルを投じようとも、スクリーンをまた別のスクリーンで解決するということはできないでしょう。

Source: The Verge, Meta