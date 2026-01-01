黒髪から白銀色に大変貌…元『モーニング娘。』久住小春 エリート外資系金融マンとデートの「その後」

元「モーニング娘。」に最年少で加入し、絶対的エースとして活躍した久住小春（33）は、密かに”大人の恋”を実らせていた。そのお相手は、一流外資系に勤めるエリートサラリーマンだった。’25年４月23日に配信した記事をもとに詳細を振り返る。

『モーニング娘。』元エースが大人の女性に

つんく♂（57）を唸(うな)らせた少女は、時を経て大人の恋を実らせていた──。

‘25年４月上旬、週末の夜９時過ぎ。都内にある客単価１万円超の高級エスニック料理店で、周囲の視線をクギ付けにするような美女が男性と食事を楽しんでいた。入店から約１時間後、食事を終えて出てきた美女はベージュのボリュームコートに黒のワンピースをお洒落に着こなし、隣の男性と親密そうに歩き始める。色白の素肌にスタイルの良さが目立つ彼女は、元『モーニング娘。』で、現在は女優として活動している久住小春だ。

「久住は小学６年生だった’05年、最年少の12歳で『モーニング娘。』に加入し、翌年ソロデビューも果たしました。総合プロデューサーを務めるつんく♂に『ミラクル級の子！』と絶賛され、″エース″として人気を獲得。しかし、’09年にグループ卒業を発表すると、’16年11月には所属事務所も退所。以降はフリーで、ボートレース中継や地元・新潟県のラジオ番組など、地道に活動を続けていました」（テレビ局関係者）

そんな彼女の転機となったのが、’17年の４月だった。

「女優の上戸彩（40）や武井咲(えみ)（32）を擁するオスカープロモーションに移籍したんです。着実にキャリアを重ねた彼女は’24年、『瓜を破る〜一線を越えた、その先には』（TBS系）で民放連続ドラマ初主演に抜擢、’25年４月期の『ジョフウ 〜女性にって××××必要ですか？〜』（テレビ東京系）にも出演するなど、女優としての活動は順調のようです」（同前）

ディナーを終えた二人はタクシーを拾おうと大通りに出るが、なかなか来ないうえに、小雨がパラつき始める。男性は久住を近くの建物の軒下で雨宿りするよう促し、なんとかタクシーを捕まえると彼女も足早に乗り込んだ。その後、都内の高級タワーマンションの車寄せに降り立った二人は肩を並べて建物内へと入っていった。

気になる男性はいったい誰なのか──。

「相手は、女優の石原さとみ（38）の夫も働く一流外資系企業に勤める男性です。若手社員でも年収数千万円といわれ、彼自身も高級タワマンに住む超エリート金融マン。二人は’24年、飲み会の場で知り合って意気投合し交際に発展したと聞きました。仕事が多忙で平日に会う時間はないものの、週末に逢瀬を重ねて愛を育(はぐく)んでいったそうですよ」（知人）

二人の関係について、久住の所属事務所に質問書を送付したところ、「仲の良い友達の一人だと聞いています」と回答があった。

黒髪から白銀色に大変貌

‘25年10月、久住はドラマ『御社の乱れ正します！２』（BS-TBS）に出演。不倫関係に陥っている秘書役で出演。女優として着実にキャリアを積み重ねている。

’25年12月22日には、自身のSNSを更新。これまでの黒髪から白銀色に染めたヘアカラーを披露し、

〈大ハイトーン ずーーーと白銀にしてみたくて、色んな予定調整して、今までで一番明るい色にしました 金髪はパーソナルカラー的に合わないから、白っぽいラベンダーをいれた透明感なハイトーンに〉

などと報告した。これにコメント欄には〈美しすぎて涙が出る〉〈めちゃくちゃ似合う〉といった称賛の声が並んだ。’26年には、ファンのもとに更なる吉報が届くかもしれない。