【GUのイエロー】が着映える！ 重たい冬コーデを脱却！「差し色トップス」

落ち着いたトーンのアイテムが多くなる冬は、どうしてもコーデが重たくなりがち……。そんな悩みを解決するなら、一点投入でパッと明るい雰囲気をつくる“イエロー”のアイテムを差し色として加えてみて。今回は、【GU（ジーユー）】でゲットできる、イエローのきれいめトップスに注目しました。ストライプ柄やペプラムシルエットなど、マンネリ打破が狙える華やかなデザインなので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

顔まわりがパッと明るく仕上がるイエローシャツ

【GU】「ドルマンスリーブストライプシャツ」\2,490（税込）

爽やかなイエローで、重たくなりがちな冬コーデのマンネリ打破が狙えるシャツ。きちんと感がありながら、ゆったりとしたオーバーサイズで体型カバーが期待できます。1枚で着映えするストライプ柄のシャツは、毎日のスタイリングに迷ったときの救世主になりそう。黒のナロースカートと合わせれば、華やかさと大人っぽさを両立したコーデに。すっきりと見せたいときは、タックインしてメリハリをつけると◎

360度華やかに決まる！ ペプラムシルエットのトップス

【GU】「ペプラムニットプルオーバー」\1,490（税込・セール価格）

ウエストから華やかに広がるペプラムトップスは、着るだけで女性らしい雰囲気をまとえそう。パッと目を引く爽やかなイエローは、暗くなりがちな冬コーデのアクセントにぴったり。シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えて、時短も叶いそうなのが嬉しいポイントです。甘さをセーブするなら、黒のスウェットパンツでカジュアルに落とし込んで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M