こんなものまであるのーーッ？！（驚）【セリア】ちっちゃいけど頼りになる！「ミニ便利グッズ」

【セリア】には、おしゃれで便利なアイテムが充実のラインナップ。今回は、持ち歩きやすい「ミニ便利グッズ」をピックアップします。かわいいだけじゃない、しっかり使えそうな商品をセレクトしました。ぜひお店でチェックしてみて。

かわいすぎるハート型バンド

@100kin_magさんが「ずっと探していたアイテムがやっと見つかりました」と大興奮のこちらは「革風コードバンド」。充電器やイヤホンなどのケーブルをまとめるのに役立つコードバンドで、なんと3個セットで\110（税込）。かわいらしいハート型のピンク・ホワイト・ブラックの3色で、持っているだけで気分が上がりそうです。

簡単に取り付け可能なマグネット式ホック

開口部に留め具のないバッグは「ここに留め具があったらいいのに……」と思うことも。「マグネットホック ヘリ留めタイプ」\110（税込）は、ヘリにはめるだけなのでとっても簡単。接着剤を使えばよりしっかりと取り付けできそう。トートバッグやエコバッグなど、開口部が広いバッグにおすすめです。

ちょっとだけ切りたいときにぴったりの小さなまな板

縦10cm × 横9cmの「ミニまな板」\110（税込）。お弁当の具材やサラダのトッピングなど、ちょっとしたものを切るのに便利そう。本体に穴があいていて、ひっかけ収納できるのもうれしいポイント。コンパクトで持ち運びやすいため、キャンプやバーベキューといったアウトドアシーンでも活躍してくれそう。

レジャーシーンにも便利な携帯用ミニゴミ袋

お出かけ中にゴミが出たときに便利なのが「携帯用ゴミ袋」。\110（税込）。ケースの中にロール状の袋が入っていて、1枚ずつ取り出せるすぐれもの。本体にはカラビナが付いているので、バッグなどに引っ掛けて持ち歩くことができます。

writer：Yuri.A