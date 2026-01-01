2026年のスタート。今日1日(木・元日)、東京豊島区にある池袋サンシャイン60からは、雲の隙間から「初日の出」が見られました。今年も皆様にとっても素晴らしい一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

2026年の「初日の出」

2026年がスタートしました。

今日1日(木・元日)の朝は冬型の気圧配置となっています。太平洋側では広い範囲で晴れていて、「初日の出」を見られた所が多くなりました。





東京都心は雲が広がりましたが、東京都豊島区にある池袋サンシャイン60の54階からは、雲の隙間から「初日の出」が見られました。

日本海側は大雪に警戒 晴れる太平洋側も真冬並みの寒さ

今日1日(木・元日)は、日本海側は雪が降り、沿岸部はふぶくでしょう。北海道や東北、北陸では、局地的に雪の降り方が強まり、山沿いだけでなく、平地でも大雪の恐れがあります。短時間に積雪が急増する所があるため、車の立ち往生などに十分注意してください。太平洋側は晴れ間が広がる見込みです。



最高気温は、昨日(31日)より低く、全国的に真冬並みの寒さでしょう。札幌マイナス6℃、釧路市マイナス5℃の予想。北海道では軒並み真冬日(最高気温が0℃未満)となりそうです。晴れる太平洋側も10℃に届かない所が多く、北風が冷たいでしょう。初詣など年始のお出かけは、万全な寒さ対策が必要です。体調を崩さないようお気をつけください。