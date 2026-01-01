【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#3

【森本潔「異端児と勇者たちの残響」】日本人選手で初めてサングラスとリストバンドを着用した、陰のファッションリーダー

前身となる阪急軍から数え、来年で球団創設90周年を迎える阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜公開）

◇ ◇ ◇

瀬戸内海に面した愛媛県西条市大谷。反骨の野球人・森本潔はこの地で生まれた。

「小学校に入る前から、近所の原っぱで大人に混じって草野球をやっていた。野球全盛の時代だからね。兄貴が三人いてね、農家の末っ子だった」

「俺の特徴は肩だけは強かった。足の速さは普通だけど。俺らの時代はショートが花形だったからね。自慢の肩を見せようと最初はショートをやった。適性とかは考えずにね」

中学生になると、森本は松山商業への進学を希望するようになった。

「その噂を聞きつけた同学年の野球部員が俺の家に来てね、『森本、俺と一緒に西条高校で野球をやろう』と言うんだ」

生涯を通じて森本の親友となった松浦毅（西条高-法大-日航日立）である。

「よく考えれば、俺の家は貧しかったし、松山商業に入れば下宿代やらでお金がかかる。それで断念して二人で西条高に進学した。西条では俺が三番で彼が四番。お互いに切磋琢磨する仲だったんだ。大学は彼が法政で、俺が立教の二年春のシーズンには二人揃って六大学のベストナインに選ばれた。法政ではキャプテンを務めて、二学年下に長池徳士（のちに阪急）がいたんだよ。松浦はいい男だった。去年亡くなっちゃったけどね」

1959年、森本が二年生の夏、西条高は夏の甲子園大会で初の全国優勝を果たす。

「ちょっとした裏話があってね。西条高は公立の進学校でね、松山商業や高松商業みたいな野球の名門校じゃなかった。西条市は小さな町で素質ある選手が多く集まるようなところじゃない。そこで監督の矢野祐弘さんが近隣の市から有望な選手を見つけて越境入学させたんだ」

矢野は西条市の出身で西条高-立教大学のOB。西条高の監督を務めた後は、亜細亜大学の監督となり、大橋穣、山本和行、大石大二郎、阿波野秀幸などの名選手をプロに送り込んだ。

「昔気質の監督だったね。全国優勝メンバーの三年生、エース金子哲夫（のちに阪神）、キャプテンで五番打者の村上唯三觔は、矢野さんが今治市の有力者を介してスカウトしたのかな。今治の他にも宇和島市や八幡浜市出身者もいて、地元西条出身は俺と松浦、捕手の藤岡修三の三人だけだった」

三年生となった翌年の夏も甲子園大会に出場。一回戦で大阪の浪商と対戦するが、2−3で敗退する。相手投手は一年生エースの尾崎行雄（のちに東映フライヤーズに入団）。

「三番・森本選手は四打席凡退。ほとんど真っ直ぐだったけど、打てなかったね」

ドラフト制度導入前の自由競争の時代だったが、森本の卒業時にプロからの正式な誘いはなかった。

「所詮は田舎の三番打者。評価が高かった同学年の遊撃手は土井正三（育英高）と、山口富士雄（高松商業）だった」

土井は卒業時にプロから誘いがあり、山口は春の選抜大会の決勝で史上初のサヨナラホームランを打った甲子園のスター。翌年、森本は立教大学へ進学するが、土井、山口も同じく立大に入学。不思議な運命に導かれるように、三人の遊撃手の物語は続いていく。



（中村素至/ノンフィクションライター）