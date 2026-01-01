完全個室での診断サービス！イメージコンサルティングサロン「R Dresser 恵比寿店」

イメージコンサルティングサロン「R Dresser（アールドレッサー）」より、国内6店舗目となる新店舗「恵比寿店」を2026年1月1日の元旦にオープン！

年間14,000名以上が来店する人気サロンの新たな拠点として、完全個室での診断サービスを提供します。

R Dresser 恵比寿店

オープン日：2026年1月1日

店舗名：R Dresser 恵比寿店

サービス内容：16タイプパーソナルカラー診断、顔タイプ診断、骨格診断、メイクレッスンなど

特徴：完全個室5部屋完備、複数名同時来店可能

月間1,000名以上、年間にして14,000名以上の来店者数を誇る国内最大級のイメージコンサルティングサロン「R Dresser」。

銀座、新宿高田馬場、横浜関内、大阪梅田、福岡天神、そして香港に続く新店舗として、トレンドの発信地である恵比寿にオープンします。

恵比寿店では5つの完全個室を用意し、周囲を気にせず自分自身と向き合える環境を整備。

一人ひとりのお客様に対し、時間をかけて丁寧な診断とアドバイスを行います。

R Dresserの特徴とサービス

「R Dresser」は、現役のパーソナルカラー講師でもある小川里奈氏が代表を務めるサロンです。

36名のイメージコンサルタントが在籍し、定期的な勉強会を通じて常に診断力を研鑽。

機械的な診断ではなく、お客様の悩みや目指す未来に寄り添ったオーダーメイドのアドバイスを強みとしています。

提供されるメニューは、「16タイプパーソナルカラー診断」「骨格診断」「顔タイプ診断」など。

自分に似合う色、服、メイクを知ることで、魅力を最大限に引き出すサポートを行います。

また、恵比寿店では友人同士やカップル、親子など、2〜6名様での同時来店にも対応しており、一緒に診断を楽しむことができます。

2025年11月の海外進出（香港店）に続き、国内での展開も加速させる「R Dresser」。

新年の幕開けと共に、新しい自分を発見できる場所として注目が集まります。

R Dresser「恵比寿店」の紹介でした。

