個人輸入代行サービス「ベストケンコー」より、2026年の幕開けを飾る「新春初売りセール」の開催が発表されました。

2026年1月1日(木)元旦から1月5日(月)までの期間限定で開催されるこのセールでは、すべてのお客様を対象とした選べるクーポンや数量限定の福袋が登場。

さらに、初めて利用する方へ向けた特別な特典も用意されており、新年の健康習慣スタートをお得にサポートします。

ベストケンコー「新春初売りセール」

開催期間：2026年1月1日(木)10:00 〜 1月5日(月)23:59

対象商品：ベストケンコー公式サイト内 全商品

開催場所：ベストケンコー公式サイト

新しい年の始まりは、生活習慣や健康管理を見直し、新たな一歩を踏み出すための絶好の機会です。

ベストケンコーは、利用者の「健康と向き合う第一歩」を後押しすべく、今回の新春セールを企画。

これまで利用を検討していた方や、心機一転して健康習慣を始めたい方が、無理なく安心してサービスを利用できる環境を提供します。

セール内容と4つの特典

本セールでは、利用者全員が楽しめる特典から、初回利用者限定の特別オファーまで、多彩な企画が用意されています。

1. 【全員対象】選べる3種類のクーポン

すべてのお客様が利用可能な、3種類のクーポンが配布されます（一部先着順）。

購入スタイルに合わせて最適な特典を選べる嬉しい内容です。

2. 【数量限定】ベストセラー福袋

人気商品を詰め合わせた「ベストセラー福袋」が登場。

「美容」「ダイエット」「ナイトライフ」の3つのテーマで用意されており、ニーズに合わせた福袋を購入できます。

3. 【抽選特典】お年玉ポイントプレゼント

期間中にクーポンを利用したお客様の中から、抽選で100名様に「お年玉ポイント」が進呈されます。

4. 【初回購入者限定】特別クーポン

初めてベストケンコーを利用する方限定で、先着200名様に特別なクーポンを発行。

「最大15％OFF」に加え、「次回のお買い物で利用できる500円分ポイント」が付与される、大変お得な内容となっています。

会員数90万人を誇り、3,000種類以上の海外医薬品・サプリメントを取り扱うベストケンコー。

2026年のスタートダッシュを、健康と美容の観点から強力にバックアップします。

ベストケンコー「新春初売りセール」の紹介でした。

