ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサー（５２）が１日、昨年末に第１子女児が誕生したことを電撃発表した。

安住アナは朝の情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の１日生放送に、初日の出中継のためヘリコプターから生中継で出演。ご来光を待つ間に「ちょっと私の方から一つみなさまに報告があります。実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と報告した。

これには出演者はもちろん、視聴者も仰天。ネット上では「え、安住さん！？お、おめでとうございます！」「今後は娘にデレた安住さんが見れるかも！」「結婚も誕生もいつもサプライズで安住さんらしくとても素敵です」「番組を見ていてびっくり」「わぁ！安住さんおめでとう！女の子溺愛しそうだね」「新年早々めでたい！」「寝ぼけて初日の出中継をみてて、突如のおめでた発表に完全覚醒！ドキのムネムネが止まりませぬ」「初日の出中継で爆弾宣言ワロタ」「今年のＴＨＥＴＩＭＥ、は安住アナに第１子誕生の報告からのスタート…縁起良すぎでしょ？」「新年早々やってくれる！」「最高の年末年始ですね」「しれっと女児誕生報告にびっくり＆ほっこりした年明け」などと元旦の安住アナのサプライズ報告に仰天し、祝福する声が数多く上がっていた。