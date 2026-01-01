これぞ無限大の愛…！大好きなお父さんを舐めまくる柴犬さんと、すべてを受け入れ諦めるお父さん…。なんともカオスな光景が話題を呼び、投稿には「愛されまくり♡」「受け入れてるｗｗ」「幸せってこういうこと」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬から舐められまくる父→想像以上の勢いで…思わず笑ってしまう『すべてを諦めている表情』】

お父さんの顔をペロペロ♪

かまってもらいたいとき、甘えたいとき…飼い主さんの顔を舐めるわんこは多いもの。今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「shibainujirochan」に投稿された、柴犬「じろう」くんとお父さんの面白くて微笑ましい日常の一コマ。

ソファに座るお父さんの肩から覆いかぶさったじろうくん、そのままお父さんの顔をペロペロ…完全に相思相愛のふたり。お父さんの肩に回されたじろうくんの手が恋人感も演出していたとか。

熱烈ペロペロは愛情表現♡

仲良しなおふたりさん♡とニンマリしてしまう光景でしたが、お父さんは何とも言えない虚無顔…。じろうくんの熱烈ペロペロを受け入れながらも、すべてを諦めたような表情を見せていたとか。

見かねたお母さんが『もうやめて』と注意すると、チラッと流し目で反応するものの完全スルー。お父さんもこれがじろうくんの最上級の愛情表現だと分かっているのでしょう、時折笑みをたたえながらなすがままだったとか。

溶けそうなほどのペロペロはちょっぴり困ってしまいますが、愛犬にこんなに愛されるお父さんはとっても幸せ者ですよね♡

じろうくんとお父さんのカオスな光景には「愛は無限大」「そのうち食べられそう」「舐めすぎだってｗｗ」といった爆笑の声が多く寄せられました。

なでられ待ち！あざと可愛いじろうくん

愛情表現豊かなじろうくんはとっても甘えん坊さん。この日もなでられ待ちをしていたのだとか。床にひっくり返りお腹を見せたじろうくんはこれぞ「ヘソ天」といったお姿。

お手てチョイチョイのなでてアピールをされては、従わないわけにはいきません…！お望み通りなでてもらってもおねだりポーズは続きます。誰か通るたびにヘソ天でジッと見つめるあざと可愛いじろうくん。これはナデナデが止まりませんね…！

ペロペロ大好き！なでられるのも大好き！愛くるしいじろうくんの姿は、TikTokアカウント「shibainujirochan」から堪能してくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainujirochan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております