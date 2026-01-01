柴犬の赤ちゃんを抱っこする女の子。次の瞬間、優しく包み込むようにあやし始め…！？愛にあふれた光景に注目が集まっています。話題の投稿は記事執筆時点で13.7万回再生を突破し「可愛いが可愛いを抱っこしてる♡」「お母さんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子が『犬の赤ちゃん』を抱っこした結果…とんでもなく尊い『愛にあふれた光景』】

柴犬の赤ちゃんをあやす女の子♡

Instagramアカウント「akippechan」に投稿されたのは、投稿主さんの娘さんと柴犬の赤ちゃんの尊すぎる日常のワンシーン。

この日、娘さんの腕の中にいたのはコロコロと小さな柴犬の赤ちゃん。娘さんもまだ小さな子どもですが、子犬を愛おしそうに見つめる瞳には母性すら感じます。すぐそばには子犬のお母さんワンコも優しくふたりの様子を見守っていたそう。

すると娘さんが両手で子犬を抱えてゆっくりとあやすような動作をし始めたとか。お人形で練習していたというだけあって、右に左に…と滑らかな動きだったそう。何よりも可愛い娘さんが可愛い子犬をあやしている…まさに眼福な光景が広がっていたそうです。

愛にあふれた尊い日常

心地よい揺れが気持ちいいのでしょう、子犬もされるがままに身をゆだねていたといいます。そして床におろすときも、まずは子犬から先に、その後そっと自分の手を引き抜いたそう。子犬ファーストな動作にはわんこへの確かな愛情が感じられます。

命の尊さを理解している娘さん。これからもお母さんワンコとともにたくさんの愛情を注いでいくのでしょう…！

優しい時間が流れるふたりの光景には「どちらも可愛い♡」「素敵な姉妹ですね」「子犬も大人しい…！」などのコメントが寄せられました。

寝室のかわいい攻防戦♪

別投稿には、ちょっぴり大きくなった子犬と娘さんの姿も紹介されています。ぐっすり眠る娘さんにペロペロ攻撃を繰り出す子犬。どうやらまだ一緒に遊びたい様子。

時折、娘さんのほっぺたをハムハムしながら起きてアピールを繰り返していたそう。さすがに…とママが子犬を制止しますが、すぐにペロペロ…。同じ目線で遊べる娘さんのことが大好きなのでしょうね。

最終的に起き出してしまった娘さん、子犬の作戦勝ちです…！幸せなドタバタ劇は多くの人に笑顔を届けたのでした。

Instagramアカウント「akippechan」には、娘さんを始めご家族と柴犬家族の賑やかな日常が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「akippechan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております