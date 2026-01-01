ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。各グループのメンバーが共演する「シャッフルコラボ」で、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ目黒蓮とｔｉｍｅｌｅｓｚ原嘉孝の共演が実現した。

２人は１６年１１月に結成されたジュニアの６人組グループ「宇宙Ｓｉｘ」のメンバーとして嵐のバックダンサーを務めるなど一緒に活動していた。「はらめぐ」と呼ばれ人気もあったが、２０年１０月のグループ解散にともない別々な道を歩むことになった。

この日は嵐の「Ｓｔｉｌｌ...」を目黒、原、長尾謙杜、中村海人、松倉海斗、小島健で披露。原は涙を浮かべる場面もありながら、向かい合っての目黒との掛け合い、２人で肩を組むシーンもあり、大きな感動に包まれた。

ＳＮＳでも“はらめぐ”の共演には反響が大きく「ガチで大泣きしてしまった 尊すぎた」「原ちゃんが泣くからオタクも泣いてしまうよ」「これは…泣くよ 泣いちゃうよ こんな感動爆砲くらうなんて 聞いてないよ 幸せすぎるよ」「ドームで別れてドームで横に立ったはらめぐ激アツ」「はらめぐがお互いを讃え合うように、愛おしそうに涙を浮かべながら…本当に良かったね そして、ありがとう」「嵐曲ではらめぐは泣くわ…… こんな日が来るなんて」「最後原ちゃんの涙拭ってあげる目黒くんいたね」「頭痛いほど号泣」「もう２人の表情と歌詞と相まって こっちも号泣案件よ」などの声が上がった。