お賽銭は、結局いくらがいいのか？

お正月は、初詣に行く人が多いと思います。

その際、お賽銭はいくらがいいのか、気になりませんか？様々な説があるため、今回改めてDr.コパさんに伺ってみました。

神職でもあるDr.コパさんによると、

神社のお賽銭の額に、特に決まりはありませんから、自分が「これでいい」と思う金額でよいですよ。

ただし、風水的には「115」円は天下を取る強力な数としておすすめです。

「私も、お賽銭はいつも115円です」

とのことでした！

「115」は、天下を取る最強の数字。とてもよいため、1150円や、1万1500円などでもよいそうです。

今年はぜひ、天下を取る数字を、ぜひ試してみてくださいね！

